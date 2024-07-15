Manisa\'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

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Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Manisa Valisi Enver Ünlü ve protokol şehitler için dualar okudu.

Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin 8. yılında düzenlenen programda Manisa Hatuniye Cami İmam Hatibi Adem Karakuş tarafından Kuran-ı Kerim okunurken Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi. Manisa Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Manisa Valisi Enver Ünlü ve protokol üyeleri dualar okudu, şehitliğe karanfiller bıraktı.

Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı P. Alb. Zeynel Abidin Alptekin, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Baro Başkanvekili Ayşe Hasar, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Gökay Budak, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA