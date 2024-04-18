Manisa\'da suya indirim ve kartlı sayaç zorunluluğu kaldırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in başkanlığında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. MASKİ'nin Olağanüstü Genel Kurulunda görüşülen ilk 2 ton su 1 lira ve diğer kademelerde suya yüzde 30 indirim ile kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması Meclis'ten oybirliği ile geçti.
MASKİ Genel Müdürlüğünün Olağanüstü Genel Kurulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kurulda, 2024 yılı Ücret Tarifesi ve Detayları ile EKS ve Mekanik Sayaç kullanım kuralları maddesi görüşüldü. Olağanüstü Genel Kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
2 ton su 1 lira, diğer kademelerde yüzde 30 indirim
Başkan Ferdi Zeyrek yaptığı konuşmada, "MASKİ Genel Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı dolayısıyla bugün bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde her geçen gün alım gücü düşüyor. Emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Gençlerimiz iş bulma çabasında, çoğu yurt dışına gitmek istiyor. Ülkemizde durum bu haldeyken, şehrimizde hemşerilerimizin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını defalarca ifade ettik. Seçim süreci boyunca sevgili hemşerilerimin de bana en çok ilettiği konu, suyun pahalılığıydı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde de Manisalıların bizi bu göreve seçmesiyle ilk 2 ton suyun 1 TL, sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim uygulayacağımızın ve kartlı sayaç zorunluluğunu ortadan kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Sağ olsun hemşerilerimiz büyük bir destekle bizleri bu göreve seçti. Hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugün, halkımızın aile ekonomisine önemi bir katkı sağlayacak olan ilk 2 ton su 1 TL sözümüzü yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Kartlı sayaç zorunluluğu kaldırıldı
Kartlı sayaç konusunda da düzenlemeye gidildiğini açıklayan Başkan Zeyrek, "Aynı zamanda bir dayatma haline gelen, vatandaşlarımız için çileye dönüşen zorunlu kartlı sayaç uygulamasına da siz değerli meclis üyelerimizin oylarıyla son veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilimiz genelinde mesken ve türevlerinde insani kullanım hakkı olan suyun, ilk 2 tonunu 1 TL'den vereceğiz. Sonraki kademelerde ise yine söz verdiğim gibi suyumuzu yüzde 30 indirimli olarak halkımıza ulaştıracağız. Kurulumuzda alınacak kararla yeni fiyat tarifemizi 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Manisa il genelinde uygulamaya başlayacağız. Kartlı sayaçla ilgili olarak yaptığımız düzenleme ile de; Birazdan Genel Kurulumuzda alacağımız karar ile kartlı sayaç zorunluluğuna son vereceğimizi umuyorum. Halkımızın istemediği bir uygulamayı mecbur bırakarak bir yönetim anlayışı sürdürmeyeceğimizi de ifade etmiştik. Manisalılar artık su sayaçları konusunda kendi kararlarını verme özgürlüğüne sahip olacak" ifadelerini kullandı.
Kartlı sayaç zorunluluğunu kaldıran düzenleme ile ilgili bilgi veren Başkan Zeyrek, "Mevcut kartlı sayaç kullanıcıları talep etmeleri halinde artık mekanik sayaca geçebilecek. Süreçle ilgili öncelikli olarak hemşerilerimizin MASKİ Genel Müdürlüğü ve tüm ilçelerimizde de MASKİ İlçe şefliklerimize bizzat dilekçe ile başvuruları alınacak, gelen taleplere göre mekanik sayaç temini yapılacak olup, ardından dönüşüm işlemleri tamamlanacak. Teminat bedellerini de 80 metreküpten 45 metreküpe düşürerek bir indirime daha gittiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
Cemevilerinden su ücreti alınmayacak
Başkan Zeyrek, konuşmasının son bölümünde, "Belediyecilik ayrım yapmadan halkın, vatandaşın ihtiyacını karşılamakla sorumludur. Sosyal belediyeciliğimizin özü de budur. Bu güzel şehirde, hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimlere eşit hizmet verme anlayışla her yurttaşımızın yanında olacağız. Bu anlamda Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi olan Cem evlerimizden, camilerimiz ve mezarlıklarımızdaki gibi su kullanım bedeli almayacağız. Halkımız bizlere yıllardır süre gelen sıkıntılarını anlattı biz de bunları çözeceğimizin sözünü verdik. Bugün bizlere bu görevi layık gören tüm hemşerilerimin dertlerini bir bir çözeceğimizin ilk adımlarını atmış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. MASKİ Olağanüstü Genel Kurulunda alınacak kararların şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Zeyrek'in konuşmasının ardından 2024 yılı Ücret Tarifesi ve Detayları ile EKS ve Mekanik Sayaç kullanım kurallarını içeren gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle gündem maddesi Hukuk ve Tarifeler ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi. İlgili gündem maddesinin komisyonda görüşülmesi için genel kurula kısa bir ara verildi. MASKİ Olağanüstü Genel Kurulu İkinci Oturumunda Hukuk ve Tarifeler ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilen gündem maddesi oybirliği ile Meclis'ten geçti. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Manisa'da suya indirim ve kartlı sayaç zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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