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Manisa'da Cider Yolu Projesi kapsamında yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Manisa'da Cider Yolu Projesi kapsamında yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cider Yolu Projesi kapsamında, MASKİ Genel Müdürlüğü 3 bin 200 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Proje ile kent trafiği rahatlatılacak ve vatandaşlara konforlu yollar sunulacak.

Manisa\'da Cider Yolu Projesi kapsamında yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor
21.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 12:45
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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak için başlatılan Cider Yolu Projesi kapsamında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bölgedeki 3 bin 200 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara konforlu yollarda ulaşım hizmeti sunmak, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cider Yolu Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Cider yolunu İzmir'in Menemen ilçesine bağlamak ve Alparslan Türkeş Kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla başlatılan Cider Yolu Projesi kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü de 3 bin 200 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Manisa merkez trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan Cider Yolu Projesi kapsamında toplamda 3 bin 200 metrelik yağmursuyu hattı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Büyükşehir Belediyemiz tarafından yol çalışması yapılacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kamulaştırılan 58'inci binanın da yıkımı yapıldı

Kamulaştırma çalışmalarının son durumu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Cider yolu ile Menemen yolu arasında kamulaştırma çalışmalarımız sürüyor. Uzlaşma sağlanan hak sahiplerine bedellerini ödeyerek binaların yıkımlarını sürdürüyoruz. Bölgede 58'inci binanın da yıkımını gerçekleştirdik. Kalan binaların kamulaştırılması için de hukuki süreç devam ediyor. Kamulaştırma çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından bölgede Muradiye ve Menemen güzergahını kullanacak araçlar için alternatif yol oluşturulacak ve aynı zamanda şehir merkezimizde trafik akışı daha sağlıklı hale getirilecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa'da Cider Yolu Projesi kapsamında yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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