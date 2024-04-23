Manisa'da şehit olan askerin ailesine öğrencilerden duygusal ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da şehit olan askerin ailesine öğrencilerden duygusal ziyaret

Manisa\'da şehit olan askerin ailesine öğrencilerden duygusal ziyaret

Manisa'da eğitim-öğretim veren Taytanlı İlhan İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın baba evine bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi. Şehit ablası Dilek Budak, duygusal anlar yaşadı.

23.04.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da eğitim-öğretim veren Taytanlı İlhan İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Aralık tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın baba evine bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi. Şehit evinin önünde saygı duruşunda bulunup, bando eşliğinde marşlar okuyan öğrencileri gören şehit ablası Dilek Budak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın evine bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Taytanlı İlhan İlkokulu Bando Takımı eşliğinde şehit evinin önüne giden öğrenciler önce saygı duruşunda bulundu ardından marşlar okudu. Evlerinin önünde öğrencileri gören şehidin ablası Dilek Budak, duygu dolu anlar yaşadı. Bando takımının geleceğini gece rüyasında gördüğünü söyleyen abla Budak, okul müdürü Evra Seda Satan'a sarılarak ağladı. Şehit evi ziyareti sonrasında da öğrenciler sokaklarda marşlar okuyarak okullarına döndü. - MANİSA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Dilek Budak, 23 Nisan, Manisa, Piyade, Çocuk, Baba, Irak, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da şehit olan askerin ailesine öğrencilerden duygusal ziyaret - Son Dakika


15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı Usta oyuncu Nihal Menzil zorlu çocukluk anılarını anlattı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:38 Atatürk Barajı’nda korkutan martı ölümleri Atatürk Barajı'nda korkutan martı ölümleri
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:31:50. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da şehit olan askerin ailesine öğrencilerden duygusal ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement