Manisa'da Spor ile Kardeşlik Projesi - Son Dakika
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Yerel

Manisa'da Spor ile Kardeşlik Projesi

Manisa'da çocuklara spor eğitimi verilerek sosyal uyum ve kardeşlik pekiştirildi.

23.10.2024 20:50
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- Manisa'da spor yoluyla kardeşliği pekiştirdiler

MANİSA - Manisa'da FC Barcelona Barça Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ortaklığında yürütülen proje ile çocuklara spor eğitimi verildi.

Manisa'da FC Barcelona Barça Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ortaklığında yürütülen "Spor Yoluyla Barışı ve Koruma Altındaki Gençler ile Ev Sahibi Topluluktan Gençler Arasında Sosyal Uyum Destekleme Projesi" kapsamında voleybol, basketbol, futbol ve hentbol eğitimleri verildi. Spor yoluyla verilen eğitimler sayesinde çocuklar arasında kardeşlik ve sosyal uyum pekiştirildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen proje, Kula, Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Akhisar ve Salihli ilçelerinde yaşayan 8-16 yaş arasındaki ev sahibi ve mülteci topluluklardan kız ve erkek çocuklarına hitap ediyor.

Proje, spor aracılığıyla barış ortamı oluşturmayı, nefret söylemi ve çatışmaların önüne geçmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı sorunlardan çocukları korumayı hedefliyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından verilen ve dört ay süren eğitimlerin ardından eğitime katılan çocuklar arasında dostluk turnuvası düzenlendi.

Projeyle ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Dr. Ümran Başar, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Manisa ilimizde ilk kez uyguladığımız bu proje, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve FC Barcelona Barça Vakfı tarafından fonlanan önemli bir çalışmadır. Hedefimiz Türkiye'de geçici ve uluslararası koruma altındaki gençlerle kendi gençlerimizi spor ve sosyal uyum yoluyla bir araya getirmek ve barışçıl bir ortam sağlamak. İlk aşamada yaklaşık 550 gencimize ulaştık. Dört aylık eğitimlerin sonunda bugün dostluk turnuvası düzenliyoruz. Çocuklarımızı hentbol, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında eğiterek kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bu ve benzeri projelerimiz devam edecek" diye konuştu.

Eğitimlere katılan çocuklar ise bu proje sayesinde yeni arkadaşlar edindiklerini ve birlikte çok güzel zaman geçirdiklerini belirtti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Eylül Futbol Sahası'nda organize edilen turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Dr. Ümran Başar, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA

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