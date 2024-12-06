Manisa Gazeteciler Cemiyeti\'nin yeni başkanı Önder Aydın oldu

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Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin 24'üncü Olağan Genel Kurulu, Manisa Kültür Sitesi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda, başkanlık için Ali Filizkan ve İHA Manisa İl Temsilcisi Önder Aydın'ın yarıştığı iki listeyle seçime gidildi. 142 üyesi bulunan cemiyetin yapılan seçimine 117 üye katıldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde oyların 72'sini alan Önder Aydın yeni başkan olurken, Ali Filizkan ise 44 oy aldı.

Manisa basın camiasını bir araya getiren 24. Olağan Genel Kurulda, yarışan Ali Filizkan ve Önder Aydın cemiyetin geleceği için önemli vaatler ve projeler sundu. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen genel kurulda, oy kullanma işlemleri büyük bir titizlikle sürdürüldü. Oy kullanımının sonunda Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nde değişim gerçekleştirildi. Yeni başkan Önder Aydın oldu.

"Önemli olan birlik ve beraberlik"

Seçim süreci boyunca sürekli birlik beraberlik mesajları vererek kimseye art niyetle farklı bir gözle bakmadıklarını ifade eden Manisa Gazeteciler Cemiyeti yeni Başkanı Önder Aydın, "Çünkü birlik ve beraberlik olmadıktan sonra burada da olsa yönetimde de olsa bunu hiçbir işe yaramayacağını zaten biliyoruz. Önemli olan bu birlik ve beraberliği sağlamaktı ve sürekli bunun üzerinde durduk. Geçmiş dönemle ilgili burada herhangi bir eleştiride bulunmayacağım. Çünkü bundan önce Ali ağabeyimiz, daha önce Ertuğrul ağabeyimiz ve ondan önceki yöneticilerimiz bulundukları şartlar içerisinde, bulundukları dönemde, konjonktürde ellerinden geldiğince bulundukları imkanlar ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Sağ olsunlar onlara bu konuda çok Teşekkür ederim, gazeteci arkadaşlarımız adına. Bizim buradaki amacımız sadece bir değişim olması, bir yenilenme olması. Çünkü biliyorsunuz, hayatımızda artık her şey değişiyor. Günün şartlarına baktığımızda bir dakika öncesiyle bir dakika sonrası bile farklı. Gündemler de öyle. İletişim araçlarına baktığımızda sadece gazeteler, radyolar, varken daha sonra hayata televizyonlar girdi biliyorsunuz. Arkasından internet haberciliği başladı. Ondan sonra şu anda çevremizde de görüyoruz. Çok da aktif olarak sosyal medya haberciliği var. Hatta şu anda yapay zeka haberciliği dahi başladı. Mesleğimiz de sürekli bir değişim içerisinde. Biz de bu konuda artık Gazeteciler Cemiyeti'nin de bir değişime uğramasını istiyoruz açıkçası. Yeni değişimle birlikte, yeni projeler, inovasyon katmak istiyoruz. Yeni bir heyecan olsun açıkçası. Bu yüzden yola çıktık. Peki biz bu değişimi başlatırken nasıl yola çıkacaktık? Ne yapacaktık? Öncelikle siz de biliyorsunuz az önce iki tane önergesini verdiğimiz konuyu gündeme getirdik. Tek tek bütün arkadaşlarımızla bunu paylaştık. Amacımız tabi ki burada herhangi bir kısıtlama yapmak değildi. Daha çok cemiyetin içinde bulunduğu kabuğun kırılmasını amaçladık biz. Çünkü Ali ağabey ve Ertan ağabeyimiz sağ olsun burada raporları alırken bahsettiler. Fakat biz hala geçerli seviyede görmüyoruz. Çünkü ilçelerin çoğunda hala üye olamayan, olmayan arkadaşlarımız var. Biz onların hepsini Manisa Gazeteciler Cemiyeti çatısı altına almak istiyoruz. Tabii almak istiyoruz derken yanlış anlaşılmasın. Bu işten sadece bu işten ekmek yiyen insanlarla çalışmak istiyoruz. Sarı basın kartı olsun veya olmasın. Hakkıyla çalışmalar yapacağız. Ama bu işten ekmek yiyip olmayan birçok arkadaşımız var. Onların da tamamını Manisa Cemiyeti altında toplamak istiyoruz. Daha çoğulcu bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili zaten önergemizin bir tanesi de bununla alakalıydı. Bu yüzden biz yönetim kurulu sayısını 11'e çıkarılmasını istedik. 11'e çıkartılırken yapacağız öyle söyleyeyim. Artık ilçelerdeki arkadaşlarımızın da cemiyetin yönetim kurullarında yer almasını istiyoruz. Bugün zaten göreceksiniz. Elimizden geldiğince listelerde olan şartlar gereği ve yönetim kurulu üyelerinin ilçelerdeki arkadaşlarımızı dahil ettik. Tabii yeni üyelerimizle birlikte artık ülkelerde daha aktif olmak istiyoruz. Çünkü oradaki yönetim kurulu arkadaşlarımız kendi ilçelerinde cemiyetin bir şubesi gibi fark edecekler. Orada bir güç olmaya çalışıyoruz. Manisa gazeteciler Cemiyeti'ni daha güçlü hale getireceğiz. Bunu amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir yerden destek almadık"

Basın camiası için tehlikelerin olduğunu belirten önceki dönem Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ise, "Buraya geldik. Ancak bir gerçek var. Hepimiz için bir tehlike var. Basın sektörü ölüyor. İşsiz arkadaşlarımız çoğalıyor. 2025 yılında çok kötü bir duruma gelecek. Bunun için birlik olmalıyız. Önder arkadaşın birçok projeleri var. Biz de yapmıştık. Yarışma da yaptık, etkinlik de yaptık. Ama benim dönemimde maalesef ben şanssız bir dönem başkanlığa geldim. Ne yaşadık biz? Salgın hastalığı yaşadık. Hiçbir etkinlik yapamadık. Hiçbir yerden destek alamadık. 2021-2024 yılı çok talihsiz geçti. Güneydoğu Anadolu depremini yaşadık. Biz yarışma yapmak istemez miyiz? Biz, sizleri bizlere görmek istemez miyiz? Biz basın kartı kullanan arkadaşlarımızın otoparktan yararlanmasını istemez miydik? Arkadaşlar biraz önce de ifade ettiğim gibi Manisa dahil Anadolu'daki tüm cemiyetler maalesef yokluk içindeler. Eğer siz kentin büyükşehir belediyesinden, ilçe belediyelerinden destek alamıyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. İzmir'de gazetecilik yarışmasını düzenleniyor. Kim düzenliyor? Çok güçlü bir dernek var İzmir'den ama bu derneğin arkasından İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Konak Belediyesi var. Karşıyaka Belediyesi var. Allah razı olsun bizim belediyelerimiz de bize destek verdi. İşte Bilal arkadaşımız yardım etti. Kamerayı yaptırdı. Biz belediyeler himayesinde cemiyet binamızı açık tutuyoruz. Ancak iki dönem içerisinde birçok proje yapmak için uğraş verdik. Ne var ki büyükşehir belediyesi buna yanaşmadı. Yani ben konfederasyon üyesi olarak burada yurdun dört bir tarafındaki cemiyet başkalarını ağırlamak istedim. Bizleri yapamayız. Şimdi böyle bir ortamda ne etkinlik yapabildik, ne de yarışma yapabildik" şeklinde konuştu.

Yapılan Genel Kurula 142 üyenin 117'si katıldı. Yapılan oylamada bir oy geçersiz sayılırken Önder Aydın 72, Ali Filizkan ise 44 oy aldı. Yapılan oylamanın ardından Manisa Gazeteciler Cemiyetinin yeni Başkanı Önder Aydın olurken, Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Önder Aydın, Ersan Erdoğan, Nurgül Yılmaz, Özcan Özkan, Eylem Tunç, Hasan Deniz Çizmeci, Barış Gezici."

Manisa Gazeteciler Cemiyetinin yeni Denetim Kurulunda, Hüsamettin Edebali, Serkan Tatlı, Gökben Türközü, Disiplin Kurulunda: Meral Türetken, Halis Teker, Aykut Yeniçağ, Üst Kurul Delegeleri: Önder Aydın, Sadık Cangel, Nurgül Yılmaz, Hasan Deniz Çizmeci, Onur Kurulu: Üzeyir Dindar, Erdinç Yumrukaya, Muammer Kökçüoğlu, Turan Işık, Süleyman Arasan, Selami Çelebi olarak yer aldı. - MANİSA