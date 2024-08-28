Manisa Salihli'de Üzüm Üreticileri Destek Bekliyor

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OSMAN BEKAR

(MANİSA) - Manisa Salihli'de etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle üzümleri zarar gören üreticiler, destek bekliyor. Çiftçi Fatih Turanlı "Kooperatiflerde ve devlet bankalarında sıfır faizli geniş ödenekler bekliyoruz. Yardım bekliyoruz. Bu üzümleri dalında TARSİM sigorta yaptırıyoruz, ama üzümler sergide olduğu için sigorta bunları kabul etmiyor. Sigorta dışında kalıyormuş. Şu anda bitik durumdayız. Artık sesimizi duysunlar, yanımıza gelsinler, derdimizi dinlesinler" dedi.

Manisa Salihli'de etkili olan dolu ve sağanak yağış, üreticilerin son umudu olan üzüm bağlarına zarar verdi. Manisa Salihli Poyrazdamları Mahallesi Muhtarı Nejat Çam, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

"En son çaremiz olan üzümdü, o da yağan yağmur sonrası bitti. Domatesimiz, kavunumuz, karpuzumuz ve diğer mahsullerimiz de zarar gördü. Biz devletimizden, devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan bizlere sahip çıkmasını, borçlarımızın özel bankalara ve devlet bankalarına sıfır faizle ötelenmesini istiyoruz. Üretmeye devam etmek istiyorsak, bunların yapılması gerekiyor. İnşallah devlet büyüklerimiz bize sahip çıkar ve elimizden tutar."

"Buranın acilen afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz"

Manisa Salihli Poyrazdamları'nda çiftçilik yapan Mustafa Sabancı ise şunları söyledi:

"Dün yaşadığımız afetten sonra üzümümüzün sergideki durumu bu. Durum işler acısı. Allah'tan gelen bir şeye şükrediyoruz ama devletin de yardım etmesini bekliyoruz. Devletin tarım kredisi, ilçe tarımı, il tarımı, tarım bakanlığı, TARSİM'den gelen bir kişi yok, ne de zarar ziyan tespiti yapan var. Ürettik ama sonra baş başa kaldık. Borcumuzu harcımızı ödeyemez hale geldik. Kavun, karpuz, biber, her şey tarlada kaldı bu sene. Bir kişi bile gelip 'Sizin derdiniz ne, ne istiyorsunuz, sizin için ne yapabiliriz?' diye sormadı. Bu üretimin sonu nasıl gelir? Sadece benim sergim olsa, suç benim derim, ama köyümüzün tamamında bu afet olayı var. Buranın acilen afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Sadece tarım kredi, Ziraat Bankası, diğer bankalara olan borçlarımızın sıfır faizle uzun vadeye bölünmesini istiyoruz. Çiftçi borcunu da harcını da ödeyemez, çocuğuna harçlık bile veremez."

"Kooperatiflerde ve devlet bankalarında sıfır faizli geniş ödenekler bekliyoruz"

Çiftçilik yapan Fatih Turanlı da şöyle konuştu:

"Dün meydana gelen afet yüzünden, şu anda üzümlerimiz sergi yerinde mahvolmuş durumda. Bu sene domatesten, biberden, karpuzdan zaten zarar ettik. Bir dayanağımız üzüm kalmıştı, o da Allah'tan gelenle gitti elimizden. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda biz devletimizden, devlet yetkililerimizden destek bekliyoruz. Kooperatiflerde ve devlet bankalarında sıfır faizli geniş ödenekler bekliyoruz. Yardım bekliyoruz. Bu üzümleri dalında TARSİM sigorta yaptırıyoruz, ama üzümler sergide olduğu için sigorta bunları kabul etmiyor. Sigorta dışında kalıyormuş. Bu konuda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz. Şu anda bitik durumdayız. Artık sesimizi duysunlar, yanımıza gelsinler, derdimizi dinlesinler. Borçlarımızı anlatmak istiyoruz, ödeyemediğimiz paraları anlatmak istiyoruz. Toplayabileceğimiz ürünleri anlatmak istiyoruz. Bizi dinlesinler, hak verecekler. Kimse gelip dinlemiyor. Lütfen bekliyoruz, şu anda rezil durumdayız. Çok kötüyüz şu anda, bütün bölge aynı şekilde. Herkes devletten medet umuyor. Devlet yardım etmezse kimse bu enkazın altından çıkamaz. O zaman halk üretim yapamaz. Afet sonrası işimiz zor, yapamayız."

"Sergideki üzümleri sel aldı götürdü"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üzüm bağlarında ve sergilerde yaşanan durumu şu sözlerle ifade etti:

"Dün akşam Manisa'nın Salihli ilçesi Poyrazdamları, Yağbasan, Kara Savcı Mahallesi'nde aşırı yağış ve dolu yağışından sonra bağlarımız ve üzümlerimiz şu anda yerde. Sergideki üzümleri sel aldı götürdü. Mısır, pamuk, zeytin, her şey perişan halde. Yetkililere sesleniyoruz: Bizlerin Ziraat Bankası'na, kooperatiflere borçlarımız var. Bunların faizlerinin ötelenmesi gerekiyor. Devlet yanımızda olsun, halimizi görsün, gerçekten çok perişanız."