Mansur Yavaş, Silifke Belediye Başkanı Turgut'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Mansur Yavaş, Silifke Belediye Başkanı Turgut'u Ziyaret Etti

Mansur Yavaş, Silifke Belediye Başkanı Turgut\'u Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin'deki ziyaretleri kapsamında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u makamında ziyaret etti. İki başkan, belediyecilik hizmetleri ve iş birliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

28.09.2024 13:24  Güncelleme: 13:25
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(MERSİN) - Bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Mersin'e giden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Yavaş, "Halkımızın bizlere olan desteği ve güveni var olduğu sürece, başkanımızla birlikte Silifke'mizi ve ülkemizi, daha yaşanabilir ve daha güzel bir geleceğe hep beraber taşıyacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile 1. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin açılışına katılarak, CHP Mut İlçe Örgütü binasında partilileri ve Mut Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Yavaş ve beraberindeki heyet, Başkan Turgut'u ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sırasında iki başkan, belediyecilik hizmetleri ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Turgut, "Mansur Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. O kadar yoğun programı içerisinde bizleri ziyaret etti. Tüm Silifke halkımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Takdirle kendisini takip ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Yavaş ise öncelikle Başkan Turgut'a hayırlı olsun temennilerini iletti. Turgut'un Silifke'de önemli bir seçim başarısı elde ettiğine dikkati çeken Yavaş, şunları söyledi:

"Silifkelilerin samimiyeti, misafirperverliği ve bizleri sıcak bir şekilde karşılamaları bizleri daha fazla mutlu ve memnun etti. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel günlere hep beraber kavuşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Halkımızın bizlere olan desteği ve güveni var olduğu sürece, başkanımızla birlikte Silifke'mizi ve ülkemizi, daha yaşanabilir ve daha güzel bir geleceğe hep beraber taşıyacağız. Başkanımız gerçekten çalışkan ve dürüst bir kişiliğe sahip. Şahsına ve ekibine hizmetlerinde başarılar diliyor, bizleri ağırladığı için teşekkür ediyoruz."

Ziyaretin ardından Turgut ve CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan, Yavaş'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mansur Yavaş, Silifke Belediye Başkanı Turgut'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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