Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emekli Astsubaylar Derneği'ne Eğitim ve Yaşam Merkezi Tahsis Etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emekli Astsubaylar Derneği'ne Eğitim ve Yaşam Merkezi Tahsis Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) kullanımına tahsis ettiği 'Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bayrağı al yapan, toprağı vatan kılan, aynı anda hem geçmişimizi hem de geleceğimizi aydınlatan bu fedakârlığın ve adanmışlığın değeri hiçbir maddi ve somut değerle ölçülemez. Bu vesileyle bize düşen, kutsal ve onursal mücadelenin her zaman destekçisi olmaktır” dedi.

27.08.2024 11:34  Güncelleme: 12:25
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) kullanımına tahsis ettiği 'Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bayrağı al yapan, toprağı vatan kılan, aynı anda hem geçmişimizi hem de geleceğimizi aydınlatan bu fedakarlığın ve adanmışlığın değeri hiçbir maddi ve somut değerle ölçülemez. Bu vesileyle bize düşen, kutsal ve onursal mücadelenin her zaman destekçisi olmaktır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) kullanımına tahsis edilen 'Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkezin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TEMAD Genel Başkanı Hamze Dürgen, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra emekli astsubaylar ve yakınları ile ABB bürokratları katıldı.

3 bin 455 metrekare kullanılabilir alana sahip ve Keçiören sınırlarında bulunan TEMAD Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin 240 araç kapasiteli açık otoparkı, tam tefrişatlı 24 odası ve peyzajı düzeni yapılmış 20 dönüm bahçesi bulunuyor.

"TEMAD'ın yıllardır sürdürdüğü onursal mücadelesine destek olmak istedik"

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart Seçimleri'nin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğun sağlandığını hatırlatan Mansur Yavaş, Meclis'te aldıkları ilk kararın da merkezin TEMAD'a tahsis edilmesi olduğunu kaydetti. Yavaş, "Türk milletinin vatan uğruna verdiği büyük mücadelenin dönüm noktası, Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi ile başladı, Büyük Taarruz ile zafere ulaştı. Cumhuriyetimizin temelini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı saygıyla andığımız bu anlamlı günde Türkiye emekli astsubaylarımıza, gazilerimize, şehit yakınlarımıza böyle bir yaşam merkezinin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedeni ile ayrılan ordu mensupları, gaziler ve şehit aileleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yavaş, "TEMAD'ın yıllardır sürdürdüğü onursal mücadelesine destek olmak amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ordumuzun belkemiği emektar astsubaylarımızın kurumsal kimliklerini yıllarca temsil edebilecekleri, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bu tesisi sizlerin kullanımına sunduk. Tesisten emektar astsubaylarımızın ve ailelerinin, gazilerimizin ve şehit ailelerinin yararlanması maksadıyla, TEMAD ile 24 Temmuz 2024 tarihinde bir protokol imzaladık" diye konuştu.

Sözlerine ülkenin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerin ve gazilerin yaptığı fedakarlıkların bilincinde olduklarını vurgulayarak devam eden Yavaş, "Bayrağı al yapan, toprağı vatan kılan, aynı anda hem geçmişimizi hem de geleceğimizi aydınlatan bu fedakarlığın ve adanmışlığın değeri hiçbir maddi ve somut değerle ölçülemez. Bu vesileyle bize düşen, kutsal ve onursal mücadelenin her zaman destekçisi olmaktır. Rabbim sizlere, verdiğiniz mücadelenin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını bu merkezde nasip etsin. Astsubaylar onurumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Mansur Yavaş sözünü yerine getirdi"

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen de yaptığı konuşmasında tesisin açılışından duydukları mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün çok mutluyuz. Mansur Başkan'ımız bizi bahtiyar etti. Özellikle emekli astsubayların Ankara gibi metropol bir şehirde böyle bir tesise ihtiyacı vardı. 2019 yılında Sayın Başkanımız aday olduğunda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğimizi ziyaret etti. '30-40 yılını ömrünü bu vatan için harcamış emekli astsubaylarımıza, ailelerimize bir tesis sözümüz var' demişti. Adam gibi Adam Mansur Başkan'ımız, işte bugün bu sözünü yerine getirdi ve Türkiye genelinden gelen meslektaşlarımız ile birlikte şu an mutlu bir gün yaşıyoruz. Emeği geçen Mansur Başkan'ım başta olmak üzere özellikle Büyükşehir'deki Daire Başkanlarımız Murat Sarıaslan Başkan'ım ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür etmek istiyorum."

Tesisin açılışına katılan gaziler desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Reşat Çolak (Kıbrıs Gazisi): "Sayın Belediye Başkanımızın büyük bir lütfu astsubaylara böyle güzel mekanı hediye etmesi. Belki benden yaşlı astsubaylar vardır ama kronik rahatsızlıkları dolayısıyla evinden çıkamıyorlar. Ben 74 yıllık astsubayım. Sayın Başkanımızın bize lütufta bulunması bizi ziyadesiyle mutlu etti Allah ondan razı olsun. Onu çok seviyoruz, gerçekten Ankara'ya büyük hizmetler verdi, vermeye de devam ediyor, çok dürüst ve yardımsever."

- İbrahim Özkul (Kıbrıs Gazisi): "Çok mutluyuz bugün, Mansur Başkan'ımızdan da çok mutluyuz hayırlı uğurlu olsun."

-Ömer Üner (Kıbrıs Gazisi): "Açılışa katılmaktan dolayı çok memnunuz, hayırlı uğurlu olsun."

-Satılmış Aslan (Kıbrıs Gazisi): "TEMAD'ın açılışı hayırlı uğurlu olsun, başta Mansur Başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu gibi şeylerin Türkiye'de daha çok olması lazım."

-Fahrettin Birsen (Kıbrıs Gazisi): "Çok teşekkür ederim Allah razı olsun, öncelikle Başkan'a ondan sonra da emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emekli Astsubaylar Derneği'ne Eğitim ve Yaşam Merkezi Tahsis Etti - Son Dakika

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