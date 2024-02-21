Marmara Denizi'nde Batan Gemi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmara Denizi'nde Batan Gemi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi\'nde Batan Gemi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli gemide kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Arama çalışmalarına 572 personel, 30 dalgıç ve helikopterler de dahil olmak üzere çeşitli unsurlar katılıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların dalış gerçekleştirdiğini belirtti.

21.02.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli gemide kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 20'nci dalışın yapıldığını ve makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların dalış gerçekleştirdiğini ifade etti.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni 4 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Dün ise SAS komandoları yaptığı dalışta gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşmıştı. Batuhan A gemisindeki aramalar, 7. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 572 personel ile havadan, karadan ve denizden tekrar başladı. Arama çalışmalarının 7. gününde denizden 48, karadan 7 ve havadan 7 olmak üzere 55 farklı unsur çeşitli noktalarda kayıp mürettebattan iz arıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak, Kapıdağ yarımadasının kuzeyinde sahil hattı ile Bandırma Körfezi olmak üzere tüm arama kurtarma sahasında arama çalışması yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı Uçbey Vtol ise arama kurtarma bölgesini yukarıdan tarıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 85 botu, bölgedeki arama faaliyetlerine destek veren 30 balıkçı teknesinin koordinasyonunu sağlayarak çalışmalara destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezine gelerek, kayıp mürettebatın yakınlarını ziyaret etti. Vali Demirtaş, 20'nci dalışın gerçekleştiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımızı bulana kadar buradayız. Ekiplerin koydukları bir gün veya sayı yok. Tarama bitene kadar buradayız. 20. dalış şu an devam ediyor. Hareket kabiliyeti pek bulunmuyor. Arkadaşlarımız büyük fedakarlık yapıyorlar. Ciddi riskte var. Aramalar devam ediyor, umudumuz bitene kadar aramalara devam edeceğiz. Bugün gemiler, botlar, helikopterlerle aramalar devam etti. Bizim yaptığımız aramanın bir benzeri Balıkesir'de de yapılıyor. Bizim amacımız kayıp mürettebatı bulmak. Makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçlar dalış yapıyor" dedi.

Arama çalışmalarında SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç yer alıyor

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıçta destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ile AFAD ise sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmalarına destek veriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi, Denizcilik, Kurtarma, Kaza, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara Denizi'nde Batan Gemi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Gemi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement