Marmara Denizi\'nde Batan Gemi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli gemide kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 20'nci dalışın yapıldığını ve makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların dalış gerçekleştirdiğini ifade etti.
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni 4 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Dün ise SAS komandoları yaptığı dalışta gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşmıştı. Batuhan A gemisindeki aramalar, 7. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 572 personel ile havadan, karadan ve denizden tekrar başladı. Arama çalışmalarının 7. gününde denizden 48, karadan 7 ve havadan 7 olmak üzere 55 farklı unsur çeşitli noktalarda kayıp mürettebattan iz arıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak, Kapıdağ yarımadasının kuzeyinde sahil hattı ile Bandırma Körfezi olmak üzere tüm arama kurtarma sahasında arama çalışması yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı Uçbey Vtol ise arama kurtarma bölgesini yukarıdan tarıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 85 botu, bölgedeki arama faaliyetlerine destek veren 30 balıkçı teknesinin koordinasyonunu sağlayarak çalışmalara destek veriyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezine gelerek, kayıp mürettebatın yakınlarını ziyaret etti. Vali Demirtaş, 20'nci dalışın gerçekleştiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımızı bulana kadar buradayız. Ekiplerin koydukları bir gün veya sayı yok. Tarama bitene kadar buradayız. 20. dalış şu an devam ediyor. Hareket kabiliyeti pek bulunmuyor. Arkadaşlarımız büyük fedakarlık yapıyorlar. Ciddi riskte var. Aramalar devam ediyor, umudumuz bitene kadar aramalara devam edeceğiz. Bugün gemiler, botlar, helikopterlerle aramalar devam etti. Bizim yaptığımız aramanın bir benzeri Balıkesir'de de yapılıyor. Bizim amacımız kayıp mürettebatı bulmak. Makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçlar dalış yapıyor" dedi.
Arama çalışmalarında SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç yer alıyor
Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıçta destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ile AFAD ise sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmalarına destek veriyor. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Marmara Denizi'nde Batan Gemi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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