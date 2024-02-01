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Marmaris Belediyesi'nin ara tatil etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Pinokyo" oyunu çocuklarla buluştu.

Marmaris Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırladığı etkinlikler çerçevesinde "Pinokyo" bugün çocuklarla buluştu. Saat 14.30 ve 16.30 olmak üzere iki seans halinde Armutalan Kültür Merkezi'nde oynanan oyunun ilk seansında, Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummuhan Kabaçam ve Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Suzan Zift çocukları yalnız bırakmadı. İzmir Çocuk Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyunda çocuklar Pinokyo'nun maceralarını izledi.

Yarıyıl tatili etkinlikleri 4 Şubat Pazar günü sinema filmi gösterimi ile sona erecek. Bu kapsamda saat 11.00'de "Perili Orman", 18.00'de ise "Köstebekgiller" çocuklarla buluşacak.