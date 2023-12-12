Marmaris Belediyesi Yeni Yıl Kutlamaları

Marmaris Belediyesi, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Caddeleri süsleyen Belediye, KÖFN konseriyle yeni yılı taçlandıracak. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise yapay kar yağdırılacak.

Marmaris'te yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Günler öncesinden çalışmalara başlayan Marmaris Belediyesi ilçeyi bir gelin gibi süsledi. Kentin en işlek noktaları olan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Yeniyol caddeleri akar led perdeler, melek kanatları, yıldız ve kar taneleriyle süslendi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın girişine ise ışıklı 2024 yazısı konuşlandırıldı.

YENİ YIL PROGRAMI HAZIR

Marmaris Belediyesi yeni yıl için bir kutlama programı da hazırladı. Müzik, dans ve görsel şovlarla süslenecek etkinlikler kapsamında 31 Aralık Pazar günü büyük yılbaşı konseri düzenlenecek. Son yılların sevilen grubu KÖFN'ün sahne alacağı etkinlikte DJ performansları da gerçekleştirilecek. Ayrıca saat tam 24.00'da yapay kar yağdırılacak.

BAŞKAN OKTAY'DAN DAVET

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "2023'de ülke olarak çok zor zamanlar yaşadık. Deprem felaketi başta olmak üzere zorluklar yaşadık, sıkıntılı günler geçirdik. Ancak tüm bunları unutup yeni yıla yeni umutlarla girmemiz gerekiyor. Biz de bu nedenle halkımız için güzel bir program hazırladık. Yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.