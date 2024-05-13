Marmaris Limanı, Marella Discovery ile İngiliz Turistleri Ağırlıyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile Marmaris Gümrüklü limanı Marella Discovery isimli yolcu gemisi Marmaris'te home fort (ana liman) olarak hizmet vermeye başladı. Bu sabah 2 bin yolcusu ve bin personeli ile Marmaris Limanı'na demir atan kuravizyer gemisi bölgeyi hareketlendirdi.

İngiliz yolcuları Akdeniz ve Ege turuna çıkaracak olan "Marella Discovery" isimli kruvaziyer 2 bin İngiliz yolcusu ve 1000 personeli ile Marmaris Limanına gelerek demir attı. Gelen yolculardan 300'ü 3 gün Marmaris'te çeşitli otellerde konaklayacak. Marmaris Limanı'nın bundan böyle İngiliz yolcuları Akdeniz ve Ege turuna çıkaracak olan "Marella Discovery" isimli kruvaziyere 'ana liman' olarak hizmet vereceği açıklanırken Kruvaziyer turizminin ve lüks yatların önemli rotalarından birisi olmaya başlayan Marmaris'in yılın ilk 4 aylık döneminde 5 yüzen otelle gelen 10 bin turisti ve yüzlerce lüks yatı ağırladığı belirtildi.

"Turu biten yolcuların Dalaman Havalimanı'ndan ülkelerine dönmeleri şeklinde bir program uygulanacak. Gemi turuna bu sene yaklaşık 40 bin İngiliz turist katılmasını bekleniyor"

Marmaris'e gelen 2 bin İngiliz turistin gemiden indikten sonra, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezeceği öğrenildi. Bazı turistler ise tur firmaları ile mavi yolculuğa çıkarken Marmaris'e gelen turistlerin gözde rotalarının Sedir Adası, Dalyan ve Akyaka olduğu öğrenildi. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ediyor. Bazı yolcular da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiriyor.

Gemiden inen ve otele yerleşmek üzere otobüslere nakledilen İngiliz turistlerden sadece kadın arkadaşları ile 10 kişilik bir grup tura çıkmak için geldiklerini belirterek "Marmaris'e ve Türkiye'ye ilk defa geliyoruz. Kız arkadaş grubu olarak çıktık, Türk insanlarının çok iyi, yemeklerinin çok lezzetli olduğunu duyduk ve mutlaka buraya ayrıca tatile geleceğiz" diye konuştular.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Murat Tugay, bugün büyük bir Kruvaziyer gemiyi karşıladıklarını ifade ederek, "TUİ'ye ait Dev Kruvaziyer gemide 2 bin İngiliz turist bulunuyor. Misafirlerimiz gezi kapsamında Limasol, Alanya, Bodrum ve Marmaris'i ziyaret edecekler. Misafirlerimizden 300'ü gemiden indikten sonra otellere yerleşerek Marmaris'te tatil yapacaklar. Bu gemi sezonun 5'inci Büyük Kruvaziyer Gemisi" dedi.

Türkiye'de kitlesel bazda haftalık düzenli "ana liman" hizmeti veren tek limanın Marmaris limanı olacağını belirten Tugay, bu sayede TUI firmasının İngiltere'den Dalaman'a gelecek uçak sayısında yüzde 10 kapasite artışına gitmesinin de sektör adına gurur verici olduğunu belirtti. - MUĞLA