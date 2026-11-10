Marmaris'te “10 Kasım Ata’ya Saygı” yüzme etkinliği - Son Dakika
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Marmaris'te “10 Kasım Ata’ya Saygı” yüzme etkinliği

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Marmaris\'te “10 Kasım Ata’ya Saygı” yüzme etkinliği
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Marmaris\'te “10 Kasım Ata’ya Saygı” yüzme etkinliği
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yılında düzenlenen "10 Kasım Ata'ya Saygı" yüzme etkinliğinde yaklaşık 30 kişi, Keçi Adası'na doğru kulaç attı. Etkinliğin startını veren Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Mavi gözlü Atamızı, Marmarisimizin mavi deryasında yüzerek anıyoruz" dedi.

(MARMARİS) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yılında düzenlenen "10 Kasım Ata'ya Saygı" yüzme etkinliğinde yaklaşık 30 kişi, Keçi Adası'na doğru kulaç attı. Etkinliğin startını veren Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Mavi gözlü Atamızı, Marmarisimizin mavi deryasında yüzerek anıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Marmaris'te düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bulunan Altın Sahil'de saat 14.00'te gerçekleştirilen "10 Kasım Ata'ya Saygı" yüzme etkinliğine, farklı yaş ve meslek gruplarından yaklaşık 30 kişi katıldı.

Etkinlik, Atatürk ve şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ellerine Türk bayraklarını alan katılımcılar, "Saygıyla anıyoruz, Atam için yüzüyoruz" sloganları attı.

KAYMAKAM KAYA: "MARMARİS'E DENİZ YAKIŞIYOR"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, etkinliğe ilişkin açıklamasında, Marmaris'in doğal güzellikleriyle Atatürk'ü anma etkinliklerine farklı bir anlam kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler yaklaşık üç yıldır burada denizle buluşuyoruz. Çünkü Marmaris'e deniz yakışıyor. Mavi gözlü Atamızı, Marmarisimizin mavi deryasında yüzerek anıyoruz. Biz de Marmarisimizde her türlü sportif faaliyetin destekçisiyiz. Bugün de İçmeler'de yüzme etkinliğimizle bu sportif faaliyetimizi gerçekleştirmiş olacağız. Destek veren, katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan bir vatandaş, "Bugün bir özlemden çok Atamızın bize verdiği sorumlulukları üstlendiğimiz bir gün. Bunu da gençlerle yüzerek yaptık. Geleneksel bir etkinlik bu" dedi.

Kaynak: ANKA
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