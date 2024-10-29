Mavi vatanda nefes kesen gösteri - Son Dakika
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Yerel

Mavi vatanda nefes kesen gösteri

Mavi vatanda nefes kesen gösteri

Mersin'de bulunan Türkiye'nin milli gemilerinden TCSG Yaşam, şehit aileleri ve gazileri ağırlarken, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizden ve havadan gerçekleştirdiği 'Su Gözü' gösterisi heyecan verdi.

29.10.2024 09:11
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Mersin'de bulunan Türkiye'nin milli gemilerinden TCSG Yaşam, şehit aileleri ve gazileri ağırlarken, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizden ve havadan gerçekleştirdiği 'Su Gözü' gösterisi heyecan verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Mersin Valiliği koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından milli imkanlarla üretilen TCSG Yaşam gemisinde şehit aileleri ve gaziler için özel bir program düzenlendi. Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından misafir edilen şehit aileleri ve gaziler gemiyle, mavi vatana açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve helikopteri denizde 'Su Gözü' gösterisi yaptı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı gösteri başarıyla tamamlandı.

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Ali Hamza Pehlivan gazetecilere yaptığı açıklamada: " Birinci asrı geride bırakmanın, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmesinin coşkusu, mutluluğu ve heyecanıyla 29 Elim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Ben bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Vali Pehlivan, bu çerçevede yerli ve mili olan TCSG Yaşam gemisinde şehit aileleri ile gazileri ağırladıklarını kaydetti.

"Bizlere düşen terimizin son damlasına kadar mücadele etmek"

Türkiye'nin ilelebet payidar kalacağına değinen Pehlivan," Ecdadımız canını feda etti, kanını bu topraklar için akıttı. Bugünün nesilleri bizlere düşende terimizin son damlasına kadar mücadele etmek. Bu mücadeleyi her alanda vermek. Çok çalışmak üretmek, eserler ortaya koymak ki, çok şükür bu eserler de bire bir ortaya konuluyor, yapılıyor. İşte üzerinde bulunduğumuz gemide bunun bir örneği. Yerli ve milli bir gemimiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde milli teknoloji hamlesi kapsamında çok büyük çalışmalar, eserler ortaya konuluyor. Bu sayede savunma sanayi de yüzde 80 yerlilik ve millilik oranına yükselmiş durumdayız. Tabii bunla gurur duruyoruz" diye konuştu.

"Daha güçlü yarınları hep beraber kucaklayacağız"

Sözlerini sürdüren Pehlivan," Cumhuriyetimizin kuruluşunda Atatürk, muasır medeniyetler seviyesinin üstünü işaret etmişti. Elbette bu seviyelerin üstüne çıkmak çalışmakla, üretmekle oluyor, olacaktır. Çok şükür bugünün nesli de bir yandan tıpkı ecdadımızın sahip olduğu ruhla şer odaklarına karşı, terör örgütlerine karşı sonuna kadar mücadele ederek başarılı neticeler elde ederken bir yandan da bilimde, teknolojide, tarımda, kültür ve sanatta akla gelebilecek her alanda çalışarak eserler ortaya koyarak tarih yolculuğumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha güçlü yarınları hep beraber kucaklayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bir ayağımı feda ettim canımı da vermeye hazırım"

2 çocuk babası gazi albay Cemal Mutlu'da," Bir mayından dolayı malulen emekli oldum, hayattan emekli olmadım. Cumhuriyetimizin 101. Yılına şevkle giriyoruz. Burada bizi misafir ettiler. Devlet şehit ailelerin ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edecektir. Bu yüzden içimiz çok rahat. Ben bir ayağımı feda ettim, vatan için canımı da vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

1992 yılında Güney Doğu'da gazi olduğunu hatırlatan Metin Güllü ise, her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mavi vatanda nefes kesen gösteri - Son Dakika

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