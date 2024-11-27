Mehmet Fatih Kestioğlu Posof Kaymakamı Oldu - Son Dakika
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Mehmet Fatih Kestioğlu Posof Kaymakamı Oldu

Mehmet Fatih Kestioğlu Posof Kaymakamı Oldu

Mehmet Fatih Kestioğlu, Ardahan Posof ilçesine kaymakam olarak atandı ve görevine başladı.

27.11.2024 15:57
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Ardahan'ın Posof ilçesi kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Kestioğlu görevine başladı.

Mehmet Fatih Kestioğlu, 1990 yılında Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ilçesinde tamamladıktan sonra lisans öğrenimini Ordu Üniversitesi iktisadi ve idari bilimleri bölümümü 2017 yılında tamamladı. Haziran 202'de mülki idari amiri olarak Artvin valiliğinde göreve başladı. Sonra Isparta ve Karaman da mülkiye teftiş stajları Trabzon Maçka ve Yozgat Sorgun ilçesinde kaymakam refikliği stajlarını yaptı. Bu deneyimlerinden sonra 12 ay Adana ilinin Saimbeyli ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. 6 ay Ankara'da bulunan Manchester Metropolit An Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallıkta bulunduğu süre içinde İngiliz yerel yönetimlerin idari yapısını inceledi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında yurt dışı stajını erken tamamlayarak Türkiye ye döndü ve İçişleri Bakanlığının görevlendirmesiyle 3 ay Malatya ilinde koordinatör kaymakam olarak görev yaptı. Daha Sonra İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Bakanlık Merkez stajını üstün başarıyla tamamladıktan sonra 27 Ocak 2024 tarihli ve 32442 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2024 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Giresun ilinin Dereli ilçesinde göreve başladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Fatih Kestioğlu Ardahan'ın Posof ilçesine atandı ve Posof'ta görevine başladı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Fatih Kestioğlu Posof Kaymakamı Oldu - Son Dakika

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