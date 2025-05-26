Menemen'de Türk Mutfağı Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Menemen'de Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

26.05.2025 17:45
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İzmir'in Menemen ilçesi, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ünlü Menemen yemeği pişirildi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri, bu coğrafi işaret almış yemeğin kültürel önemini vurguladı.

Menemen'de, Türk Mutfağı Haftası'nda Menemen pişirildi

İZMİR - İlçenin adıyla özdeşleşen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan menemen yemeği ile coğrafi işaret alan Menemen'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve protokol üyeleri ile kolları sıvayıp menemen yaptı. Eşi Filiz Pehlivan ile birlikte soğan, domates ve biber doğrayan Başkan Pehlivan, "Menemen yemeği, her bir malzemesiyle bu coğrafyayı anlatan bir hikaye ve dayanışmadır. Bugün, bizim için özel olan bir gün de hep birlikte Menemen yaptık" dedi.

Türk Mutfağı Haftası, bu yıl Menemen'de anlamlı bir programla kutlandı. Menemen Şehir Parkı'nda Menemen Menemen'inin coğrafi işaret alması nedeniyle Menemen Yemeği sunumuyla gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Menemen Koordinatörleri Murat Gökçekaya ve Ramazan Genç, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, kamu kurum ve kuruluşları ile STK başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve geçmiş dönem belde belediye başkanları katıldığı programda davetlileri Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan karşıladı.

"Bu sadece bir tescil değil, Menemen'in kültür ve bereketine bir takdirdir"

Menemen'e ilişkin tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen'in 8000 yıllık tarihiyle sadece tarımın değil, sağlıklı yaşamın ve doğal beslenmenin de başkenti olduğunu ifade etti. Pehlivan, "Türkiye'nin ilk bitki gen bankasına ev sahipliği yapan bu bereketli topraklarda; tıbbi ve aromatik bitkilerden yem bitkilerine, süs bitkilerinden en taze sebzelere kadar her şey aynı iklimde yetişebiliyor. Bu coğrafyada sadece ürün değil, gelenek yetişiyor. Çömlek ustasının emeğiyle, çiftçinin alın teriyle, annenin ocağında pişen yemekle bir kültür yaşatılıyor. İşte Menemen Mutfağı, tam da bu geleneğin adı. ve bu mutfağın kalbinde, hepimizin yakından bildiği bir lezzet var: Menemen Yemeği. Ama bu sadece bir yemek değil Bu yemek, dayanışmadır. Her bir malzemesiyle bu coğrafyayı anlatan bir hikayedir. Domatesiyle bereket, biberiyle neşe, yumurtasıyla birliktir. Bugün gururla ifade ediyorum ki; İsmini ilçemizden alan bu eşsiz yemeğin coğrafi işaret tescili, yıllar sonra yine bu toprakların evlatlarına, bizlere nasip oldu. Bu sadece bir tescil değil, Menemen'in kültürüne, emeğine ve bereketine verilmiş bir takdirdir. Tüm Menemen'e, İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Pehlivan'dan sonra kürsüye çıkan ikinci isim ise İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer oldu. Doğruer, "Coğrafi işaret olarak Menemen Menemeni konusunda anlamlı bir gündeyiz. Ağız tadımız bozulmadan, birlik ve beraberlik içinde, saygı, sevgi, hürmet dolu günlerde buluşmak üzere" dedi.

Kadın gücü vurgusu

Başkan Pehlivan'ın Menemen'e Ankara'da verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, konuşmasında kadınların üretimdeki gücüne dikkat çekti. Çankırı, "Türk Mutfağı Haftası, sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki 253 temsilciliğimizde de kutlanıyor. Türk mutfağının genişliğini ve lezzetini, elçiliklerimizdeki programlarımızla tanıttık ve ses getirdi. Türk mutfağının, kültür ve yaşam biçimimizi nasıl yansıttığını da anlattık. Bizlere öncülük eden Sayın Emine Erdoğan ve Sayın Kültür Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Menemen'de bir kent mutfağı projesinin olmasını çok önemsiyoruz. Genç şeflerimize, yerel esnafımıza bu kültürün yaşayan temsilcileri olduklarını her zaman hissettirmeye çalışıyoruz. Kadın üreticilerimizin daha çok desteklenmesi gerektiğini her programda ifade ediyoruz" dedi.

Menemenli Araştırmacı Yazar Oktay Özengin'in Menemen yemeğinin tarihini anlatmasıyla zenginleşen program hazırlanan mutfakta Menemen yapımı ile devam etti.

Başkan Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı eşi Asena Leyla Çalışçı ile birlikte Menemen yaptı.

Renkli görüntülerin yaşandığı program sonrasında tadılan menemenler, katılımcılardan tam not aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de Türk Mutfağı Haftası Kutlandı - Son Dakika

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