Merkezefendi Belediyesi Yeni Kreşin Temelini Attı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Yeni Kreşin Temelini Attı

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Merkezefendi Belediyesi, eğitime fırsat eşitliği sağlamak amacıyla üçüncü kreşi Mehmet Karataş Kreşi'nin temelini Muğatdede Mahallesi'nde attı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

25.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:57
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Merkezefendi Belediyesi üçüncü kreşi Mehmet Karataş Kreşinin temeli attı

Dayanışmanın gücüyle Merkezefendi'ye yeni bir kreş daha kazandırılıyor

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukların daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla ilçeye kazandırılacak üçüncü kreş Mehmet Karataş Kreşi'nin temelini atıldı. Başkan Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, eğitime desteklerini sürdürüyor. Daha önce ilçeye iki kreş kazandıran Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncü kreşin temeli atıldı. Merkezefendi Belediyesi Mehmet Karataş Kreşi'nin temel atma töreni Muratdede Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Yukatel'in kurucusu Yusuf Karataş ile annesi, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mutlu ve heyecanlıyız"

Kreş sayısını artırmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Mutlu ve heyecanlıyız. Üçüncü kreşimizi ilçemize kazandırıyoruz. 2019 yılından itibaren adaletsizliklere karşı eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Bu konu bizim için çok önemli. 2019 yılından bu yana bizi yalnız bırakmayan basketbol takımımızın sponsoru Yusuf Karataş'ın katkılarıyla bu kreşimizi hizmete açacağız. Enflasyonun artmasıyla, alım gücünün düşmesiyle ve buna bağlı olarak annelerinde çalışmasıyla birlikte tam gün kreşlere ihtiyaç vardı. Bölge anlamında da kreşimizin mevcut konumu ihtiyacı karşılayacak durumda. Bu törenimizi özellikle bugün gerçekleştirmek istedik. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"En kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağının sözünü aldık"

Yukatel'in kurucusu ve kreşin bağışçısı Yusuf Karataş, "Denizliyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şeniz Başkanla birlikte bir kreş ziyareti sırasında babamın çocukları çok sevdiği aklıma geldi. Çok daha fazla kreşe ihtiyaç var. En iyi ve doğru olarak gördüğüm, hayır işi olduğuna inandığım için kreşi yapalım dedik, protokolü imzaladık. Bu anlamlı günde bu hizmetin temelini atmak bizi mutlu ediyor. En kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağının sözünü aldık. Açılışta buluşmak üzere" şeklinde konuştu.

"Başkanımız ilk günkü heyecanla çalışıyor"

Denizli'de olmayan kreşi ilk kez Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın kazandırdığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, "Bugün burada olmaktan dolayı keyifliyiz. Başkanımıza ve bağışçımıza teşekkür ediyorum. Ben değil biz anlayışıyla çalışan, kaynakları doğru kullanan, hizmet aşkıyla yaşayan herkese sonsuz teşekkürler. Denizli'de olmayan kreşi ilk kez Şeniz Başkanımız kazandırmıştı. Bugün aynı heyecanla üçüncü kreşi kazandırıyor. Kreşlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herkesin yüzü gülsün istiyoruz. Mutlu bir Denizli için çalışıyoruz. Bunu da hep beraber başaracağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona bastı ve yeni kreşin temeli atıldı.

Merkezefendi Belediyesi Yeni Kreşin Temelini Attı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediyesi Yeni Kreşin Temelini Attı - Son Dakika

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