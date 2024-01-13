Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'e \'Yılın Sosyal Belediyecilik Ödülü\' takdim edildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen '13. Yılın İş İnsanları Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Seçer'e 'Yılın Sosyal Belediyecilik Ödülü' takdim edildi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MESİAD Başkanı Hasan Engin, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve kent protokolü katıldı.

Törende ilk olarak MESİAD tanıtım filmi ve sponsor firmalara dair video gösterimleri gerçekleştirildi ve ardından konuşmalara geçildi.

SEÇER: "MERSİN TÜRKİYE'NİN BİR ÖZETİ"

Törende konuşan Başkan Vahap Seçer, MESİAD'ın yaptığı değerlendirmeler sonucu kendisini ödüle layık görmesini mutlulukla karşıladığını söyledi. 2024 seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu hatırlatan Seçer, "Mersin Türkiye'nin bir özeti. Uzun yıllardır yeni bir istikbal arayışıyla bölgeye doğudan, batıdan, kuzeyden, Orta Anadolu'dan gelen insanlarımızın oluşturduğu enerji yüklü, daima fırsatlar sunan, imkanlarını, bereketli topraklarını, güzel iklimini, güzel lokasyonunu; aslında dönüştürülebilecek ne imkanı varsa burada kentte yaşayanların emrine amade eden bir kentte yaşıyoruz" dedi.

Resmi rakamlara göre 2 milyon ancak resmi olmayan rakamlara göre ise 2,5 milyon insanın Mersin'de yaşadığını belirten Seçer, "Muazzam bir enerjisi var, sürekli gelişiyor, üretiyor, zengin bir kent. Vergi rekortmenleri arasında bir kent olduğundan bahsedildi. Demek ki burada ticaret var, ondan kaynaklı vergi var. Değişik vergi kalemlerinin yüksek tahsilatının olduğu bir bölge ve bu da bize yatırım olarak yansıyor. En azından belediyelerimiz genel bütçe payından, vergi gelirlerinden kendini yaşatıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kasasına gelen her 100 liranın 85'i bu ülkede toplanan vergidir" diyerek, Türkiye'de insanların çalışmak ve üretmek zorunda olduğunun altını çizdi.

"VİZYONLU YÖNETİCİLERLE YÖNETİLMEK ZORUNDAYIZ"

Yeniliğin peşinde koştuğunu da belirten Seçer, "Vizyonlu yöneticilerle yönetilmek zorundayız. Vizyonlu iş insanlarının uluslararası piyasalarda rekabet ettiği, emek verdiği, mesai harcadığı bir toplum ve ülke olmak zorundayız. Yerinizde durduğunuz anda geride kalıyorsunuz" diye konuştu.

Kent yönetiminin de öyle olduğunu söyleyen Seçer, "5 yıllık görev süremizde mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Kamu yönetimi, özellikle belediyecilik 2 temel halka üzerinde şekillenir; kaliteli insan kaynağı ve güçlü bir finansal yapı. Bu ikisini bulduğunuz zaman vizyon da ortaya koyabiliyorsanız, üreten bir aklınız, gelişen ve geliştiren bir ferasetiniz varsa o kent sizden çok şeyler kazanır. Biz bu anlayışla 5 yılımızı tamamladık" dedi.

"İSTİŞARE ETTİĞİMİZ HER KONUDA ORTAKLAŞIYORSAK BAŞARILI OLDUK"

Sivil toplumun gücünün önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün sivil toplum örgütleri kendince güçlüdür. Değişik alanlarda herkesin bu ülkeye katkısı büyüktür. Herkesle istişare ettik, herkesin fikirlerini aldık. İstişare ettiğimiz, müzakere ettiğimiz her konuda eğer kararımızda ortaklaşıyorsak bu işte başarılı olduk. Bugüne kadar olduğu gibi de bundan sonra da böyle devam edeceğiz."

"SİVİL TOPLUM DEMOKRATİK TOPLUMUN TEMEL UNSURLARINDANDIR"

Sivil toplumun demokratik toplumun temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Seçer, Türkiye'de bir demokrasi sorunu yaşanıyor ve bunu aşmak istiyorlarsa birlikte yürünecek en önemli yapının sivil toplum olduğuna işaret etti.Mersin'de her insana ekmek sağlamak için risk alıp, yatırım yapan iş insanlarına saygı duyduğunu da vurgulayan Seçer, "Bir yerel yönetici olarak her zaman için onların önünün açılması için bugüne kadar katkı sunmaya çalıştım. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğim" diyerek, ödülü layık gören herkese teşekkür etti.

ENGİN: "KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ULAŞIM İLİMİZİN ACİL SORUNLARINDAN BİRİDİR"

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise deneyimi, bilgi birikimi ve yaratıcı enerjisiyle MESİAD'ın işsizliği azalttığını, üretimi hızlandırıcı projeler ürettiğini belirterek, "Ekonomide güven ve istikrarın sağlanması, sermayenin yatırımlara ve üretime dönüşmesi için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. MESİAD bu bağlamda çalışmalarında ekonomi ile demokrasi arasında etkileşimin önemini vurgulamaktadır. MESİAD, Çukurova bölgesinin ve ülkemizin kalkınması için hız kesmeden projeler üretmeye devam etmektedir" dedi.

Türkiye'nin en önemli limanına sahip olan Mersin'de bitirilmesi gereken projelerin hayata geçirilmesiyle bölge ekonomisinin gelişmesinin hızlanacağını söyleyen Engin, "Özellikle yaşadığımız büyük felaket sonrası Mersin'in çok önemli bir toplanma merkezi olduğunu hepimiz gördük. Barınma, altyapı, ulaşım gibi konularda devletimizin desteğini beklemektedir. Kentsel dönüşüm ve ulaşım ilimizin, ülkemizin acil sorunlarından biridir. Ekonomik açıdan başarılı olmanın temel ilkesi birlikte ve birbirini destekleyerek hareket etmektir. Kutuplaşmadan uzlaşarak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, sivil anayasa ve yapısal reformların gerçekleştiği reformlar yılı olması temennimizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 'Yılın Sanayi Yatırım Ödülü' ile 'Yılın Yatırım Ödülü'nü sahiplerine takdim eden Başkan Seçer de 'Yılın Sosyal Belediyecilik Ödülü'nü aldı. Ardından törene sponsor olan ve MESİAD'a yeni üye olan kişilere plaket verildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.