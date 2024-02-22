Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar-Bir Derneği Silifke Temsilciliği tarafından düzenlenen Arabaşı Yemek Etkinliği\'ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar-Bir Derneği Silifke Temsilciliği tarafından Gülnar Spor'a destek vermek amacıyla düzenlenen 'Arabaşı Yemek Etkinliği'ne katıldı.
Etkinliğe Başkan Seçer'in yanı sıra Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gülnar Belediye Başkanı Alparslan Ünüvar, Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, Gülnar-Bir Dernek Başkanı Kemal Gülnarlı, Gülnar-Bir Silifke Temsilcisi Abdurrahman Üner, CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede, CHP Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi, siyasi partilerin milletvekilleri ve temsilcileri ile Gülnarlılar katıldı.
Gülnar'ın tanıtımının gösterimi ile başlayan program, konuşmalarla devam etti.
"GÜLNARLILAR ÇALIŞKAN İNSANLARDIR, ZEKİ İNSANLARDIR"
Gülnar-Bir Derneği'nin Arabaşı etkinliğinde konuşan Başkan Seçer, İstanbul'da Gülnarlı bir vatandaşla yaşadığı anısını anlattı. Seçer, "Çalışkan insanlarsınız, zeki insanlarsınız. Türkiye'nin her yerinde Gülnarlı var, dünyanın her tarafında da var. Ama Türkiye'nin her tarafında olabilmek için dünyanın her tarafında olabilmek için standardın dışında bir insan olmanız lazım. Mesleğinizde iyi olmanız lazım, mutlaka bir eğitiminiz vardır, iyi eğitimlisinizdir. Bürokraside, iş dünyasında birçok alanda çok değerli, alanında çok yetkin, çok başarılı Gülnarlı tanıyoruz. Çok değerli insanlar yetiştirdiği için Gülnar'a, Gülnar'ın toprağına ülkem adına minnetlerimi, şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum" dedi.
GÜLNARLI: "AYRI AYRI RENKLERİ BİR ARAYA GETİRMENİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ"
Gülnar-Bir Derneği Başkanı Kemal Gülnarlı da "Bugün sadece bir yemeği paylaşmak için değil, ayrı ayrı renkleri, siyaset üstü bir şekilde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda toplumumuzun birlikte hareket etme ve dayanışma ruhunu yaşamak için bir araya geldik. Birlikte sevgiyle pişirilmiş bir arabaşı yemeğini paylaşmanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.
"Biz her yerdeyiz, her yerde biriz" sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Gülnar-Bir Derneği Silifke Temsilcisi Abdurrahman Üner, etkinliğin amacının Gülnar Spor'a ve gençlere destek olmak olduğunu kaydetti. Birçok siyasi parti ve kurumlardan insanın bir araya geldiğini kaydeden Üner, "Sizlerin katılımlarınız ve destekleriniz; amacımızı gerçekleştirmekte büyük bir adımdır" diyerek, Gülnar Spor ve gençler için spor faaliyetlerini yapabilecekleri bir alan istediklerini söyledi.
Program, konuşmaların ardından Arabaşı yemeği ikramı ile sona erdi.
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