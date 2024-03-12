Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerini ziyaret etti, ardından da Akdeniz ilçesinde yer alan Hastane Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde vatandaşla bir araya geldi. Başkan Seçer hem Toroslar pazar ziyaretinde hem de Akdeniz esnaf ziyaretinde Mersin halkına 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.
Başkan Seçer'e pazar ve esnaf ziyaretlerinde, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Meclis üyeleri, Toroslar İlçesi Yalınayak Mahalle Muhtarı Osman Yıldırım, Halkkent Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları ile muhtar adayları eşlik etti.
İlk olarak pazar ziyareti yapan Seçer, Toroslar halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. 'En Büyük Başkan Bizim Başkan' sloganları ile karşılanan Seçer, pazarcı esnafına 'Hayırlı işler, bereketli olsun' dedi. Yurttaşların taleplerini de dinleyen Seçer, gerekli notları çalışma arkadaşlarına aldırdı.
Ardından Akdeniz Hastane Caddesi'nde de esnaf gezisi yapan Seçer'e, iş yeri sahipleri Büyükşehir'in sabahları yurttaşlara ikram ettiği sıcak çorba hizmeti için teşekkürlerini dile getirerek, duydukları memnuniyeti anlattı. Eski Devlet Hastanesi civarından başlayarak, tek tek dükkanları ziyaret eden Seçer'e Akdeniz'den de destek sesleri yükseldi. Akdeniz'deki esnaf, Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun olduklarını söyledi. Trafikteki yurttaşlar da Seçer'e araçlarından seslenerek destek verdi.
Depremden sonra kente gelen ve sınava hazırlanan bir genç ile de sohbet eden Seçer, genç ile birlikte soru çözümü yaptı. Öğrenciler, Mersin'de toplu taşımada Büyükşehir ile kendilerinin 1 TL'ye ulaşım sağlayabilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti anlatarak, Seçer'e teşekkür etti.
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