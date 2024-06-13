Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Kurban Bayramına hazır. 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların kesintisiz hizmet alabilmesi adına çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ücretsiz ulaşımdan mezbahada ücretsiz kesim hizmetlerine, mezarlıklara ücretsiz ring seferlerinden park ve bahçe hazırlıklarına kadar birçok alanda bayram boyunca çalışarak, Mersinlilerin rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesini sağlayacak.

18 mobil kesim ünitesi ve 6 mezbaha vatandaşların hizmetinde

Büyükşehir Belediyesinin modern mezbahaları ve mobil kesim üniteleri, vatandaşların kurban ibadetlerini gerçekleştirmeleri için hazır bekliyor olacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri, kesim yerlerinin bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Yakaköy, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar ve Anamur'da yer alan 6 mezbahaya ek olarak Mersin merkezde 3, Tarsus'ta 6, Erdemli'de 2, Toroslar'da 2, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'da 1'er adet olmak üzere, toplam 18 mobil kesim ünitesi ile de hizmet verecek.

Mezbahalarda bayramın birinci ve ikinci günü, mobil kesim ünitelerinde ise bayramın sadece birinci günü hizmet verilecek. Tarsus'taki Bağlar ve 82 Evler Mahallelerinde bulunan mobil kesim ünitelerinde ise ilk 2 gün kesim yapılacak. Bütün kesimler ücretsiz olarak sabah 06.30- 17.00 saatleri arasında, uzman kasap ve personel tarafından yapılacak. Kesimlerde 180 sertifikalı kasap, yardımcı personel ve teknik personelle birlikte toplam 263 görevli olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, vatandaşlara hızlı ve kesintisiz hizmet edebilmek adına tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Vatandaşların kurban kesim ibadetini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Tok, "Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için her bayramda olduğu gibi toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak. Vatandaşlarımız, aynı zamanda mezarlıklarımıza da toplu taşımadan faydalanıp gidebilecekler. Oralara da seferler koyuyoruz. Yakaköy Mezbahanemize de kesim yaptıracak vatandaşlarımız, ücretsiz servisten faydalanabilecekler" dedi.

"Plajlarımızın hepsi açıldı"

Vatandaşların bayramda kullanacağı tüm kutsal mekanların da özenle bayrama hazırlandığını söyleyen Tok, kesim yerlerinin de hem temizlendiğini hem de ilaçlandığını belirtti. Tok, "Tüm ibadet yerleri ve mezarlıklarımız bayram için özellikle temizlendi. Vatandaşlarımız ibadetlerini rahat ve hijyenik bir ortamda yapabilecek ve ibadetlerini rahat yapabilecekleri ortam sağlanacak. Tüm birimlerimiz, vatandaşlara hizmet için 9 günlük bayram süresince hazır olacaklar" diye konuştu. Tok, son olarak bayram tatilini plajlarda geçirecek olanlar için de plajların hazır olduğunu söyleyerek, "Plajlarımızın hepsi açıldı. Bütün vatandaşlarımız gidip oradan uygun fiyatlarla faydalanabilir" ifadelerini kullandı.

"Ehil kasaplarla, hijyenik ortamda hizmet vereceğiz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ise mobil kesimhane ve mezbahalarda alanında uzman personelle hizmet vermeye hazır olduklarını söyleyerek, "Kurban Bayramında vatandaşlarımıza ehil kasaplar, hijyenik ortamda veteriner hekim kontrolleri ile beraber ücretsiz hizmet vereceğiz. 6 tane işletme onaylı mezbahanemiz, 18 tane mobil kesimhanemiz ve 263 personelle hazırız" şeklinde konuştu.

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin bayram boyunca süreceğini kaydeden Şahutoğlu, "Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından mezbahane ile mobil kesim ünitelerimizin dezenfeksiyonları ve temizliği düzenli olarak yapılacak. Bayram sonrasında da yine çevre temizliği de yapılmış olup pırıl pırıl bir Mersin bırakacağız" dedi. - MERSİN