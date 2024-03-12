Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Sağlıkla Kadın\' Semineri Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Sağlıkla Kadın' semineri düzenledi. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin kuruluşunun da kutlandığı seminerde kadınlar; kadın, beden ve ruh sağlıklarını nasıl daha iyi koruyabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Sağlıkla Kadın' semineri gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde bulunan Nikah ve Etkinlik Salonu'nda yapılan seminere Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila da katıldı.

Seminerde; kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. Seminerin sonunda fizyoterapist tarafından fiziksel egzersizler yaptırıldı.

KADINLAR KENDİ BEDEN VE RUH SAĞLIKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hem de Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin kuruluşunun 3. yılına özel gerçekleştirilen seminerde kadınlar, kendi beden ve ruh sağlıkları hakkında bilgilendirildi.

Seminerde ilk olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aslı Bilekdemir, 'Bedenimizi Tanıyalım', 'Kadın Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz', 'Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri' ve 'Rahim Ağzı Kanseri İçin Risk Faktörleri' konu başlıklarında kadınları bilgilendirdi, sunum sonunda kadınların merak ettiği soruları yanıtladı.

KADIN SAĞLIĞINDA BESLENMENİN ÖNEMİ ANLATILDI

Beden sağlığını korumanın en önemli yollarından biri olan beslenme de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli diyetisyen Müge Kinaş tarafından katılımcılara anlatıldı. Kinaş, kadın sağlığında beslenmenin önemini 'Yeterli ve Dengeli Beslenme', 'Öncelenmesi Gereken Besin Öğeleri', 'Hormonal Dengeyi Desteklemek', 'Önemli Vitaminler' ve 'Hormonal Sistemi Bozan Şeyler' konu başlıklarında aktardı.

RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE DURULDU

Diyetisyenin ardından önemli bilgiler paylaşan bir diğer isim de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Uzman Psikolog Semiha Toprak oldu. Toprak, 'Kadın Sağlığında Psikolojinin Önemi'ni anlattı. Bedensel ve ruhsal sağlık için psikolojinin nasıl korunması gerektiğine değinen Toprak, ' Stres, Kaygı, Depresyon ve Panik Atak Gibi Durumlarla Nasıl Baş Edilebilir' konularında bilgiler paylaştı.

EVDE YAPILABİLECEK TEMEL EGZERSİZLER ÖĞRETİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Fizyoterapist Ayşe Deniz de seminerin sonunda 'Pelvik Taban Sağlığı ve Kas Sisteminin Önemi' konusunu anlattı. Deniz, teorik bilgi verdikten sonra pelvik taban kaslarını rahatlatmak ve güçlendirmek için fiziksel egzersiz örneklerini uygulamalı olarak gösterdi. Tüm kadınların ilgiyle katıldığı egzersizde evde yapılabilecek temel egzersizler öğretildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat, hem 8 Mart 2021'de hizmete açtıkları Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin 3. yılını kutlamak hem de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü merkezden faydalanan kadınlarla kutlamak için bir seminer planladıklarını belirtti. Çat, seminerin içeriğinden bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Kadınlarımızın hayatlarını nasıl sağlıkla idame ettirebileceği, hastalıklarının tedavisinde nasıl destekleyici hizmetler verdiğimizi ve evde küçük de olsa ufak hareketlerle, ufak beslenme önerileriyle ya da psikolojilerini düzeltebilecek önerilerle hayatlarının ne kadar kaliteli hale gelebileceğinden bahsetmeye çalıştık."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aslı Bilekdemir, katılımın yoğun olduğu seminerin güzel geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hem konuların faydalılığı açısından hem de katılım açısından oldukça verimli, güzel, başarılı bir toplantıydı. Ben de mutluyum ve katılımcıların gözünden çok verimli geçtiğini hissediyorum. Sağlık halinin devamlılığı, sürekliliği için eğitimlerin devam etmesi gerekiyor. Çünkü sağlık açısından herhangi bir problem olup olmadığını ancak bilgilenme sonrasında, kadınların ya da insanların kendi bedenine sağlıkla ilgili bilgileri bilmesi sonucunda olur. Bu yüzden önemli."

Seminere katılanlardan Şerife Uygur Tefek, "Bu seminerlerin sık sık yapılmasını isterim. Daha önceki seminerlerine de katılmıştım. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha önce Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nden de destek aldım" dedi.

Seminere katılan kadınlardan Gülnur Önder, "Ben çok beğendim. Hatta bu tarz etkinliklerin sık sık yapılması taraftarıyım. Bizler bilgilenebiliyoruz ama bizim gibi birçok kadının da bu şekilde bazı bilgilere ulaşması gerektiğini düşünenlerdenim. Toplumun yapısını kadınlar oluşturduğu için onları o çekincelerinden uzaklaştırmak ve topluma daha iyi katkı sunmak amacıyla bu tarz etkinliklerin sıklaştırılması, hatta konuların daha da içerik olarak derinleştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim" diye konuştu.

Seminerde kadınlara sağlıklı atıştırmalıkların yanı sıra sukulent dağıtımı da yapıldı.