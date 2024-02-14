Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destek Projesiyle Üreticilere Güneş Enerjisi Santrali Desteği Verecek

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gelecek dönemde tarımsal destek açısından önemli bir projeyi hayata geçireceklerine belirterek, "Üreticinin girdi maliyetini azaltmak adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteği vereceğiz" dedi.

Seçer, 'kente sözümüz var' sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın 6. serisinin 7. toplantısını Sulama-Tarımsal Üretim Kooperatifleri ve Birlikleri temsilcileri ile Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda bir araya geldi. Konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Seçer, Mersin'i 5 yıl boyunca, insanları dinleyerek yönettiklerini ifade etti. Hayvan yetiştiricilerine yönelik verilen desteklerden söz eden Seçer, 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin detaylarını paylaşarak, "Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veterinerler Odası ve Tarım İl Müdürlüğünün desteğiyle muazzam bir proje yaptık. Biz her yıl 60 aileye 25 damızlık hayvan verdik. 4 yılda 121'i kadın üretici olmak üzere 240 aile bu destekten yararlandı. 4 yılda 240 minik çiftlik, aile işletmesi oluşturduk" diye konuştu. Proje kapsamında ilk yıl yem, aşı, bakım ve ilaç desteğini de sağladıklarını aktaran Seçer, yetiştiricilerinin her birinden, yetiştirdikleri 2 hayvanı alarak diğer yetiştiricilere verdiklerini ve böylelikle kendi kendine işleyen bir üretim çarkı elde ettiklerini vurguladı.

"2024 yılında tarımsal projelere 119 milyon TL bütçe ayırdık"

Tarımsal üretime büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda projeler ürettiklerini belirten Seçer, geride kalan 4 yıllık sürede tarıma 125 milyon TL ayırdıklarını, 2024 yılı için hazırlanan bütçede ise bu rakamı 119 milyon TL'ye çıkardıklarını ifade etti. Seçer, gelecek dönemde tarımsal hizmetlerle ilgili örnek projelere imza atmaya devam edeceklerini de kaydetti.

Hayvancılıkla uğraşan konargöçer Yörükler için önem arz eden Güneş Paneli Desteği projesini de anlatan Seçer, "Projeyi geçen yıl başlattık ve 360 yetiştiricimize yüzde 50 hibeli güneş paneli desteği sağladık. Üreticilerimiz çadırında elektrik ihtiyacını karşıladı. Bu yıl da 400 yetiştiricimize destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Sulama borusu desteğini de değinen Seçer, "Şu ana kadar yaklaşık 255 kilometre HDPE ve çelik boru dağıtımı yaptık. Bu yıl da 100 kilometre dağıtacağız" şeklinde konuştu.

"Gelecek dönemde güneş enerjisi santrali desteği vereceğiz"

Gelecek dönemde tarımsal destek açısından önemli bir projeyi hayata geçireceklerine işaret eden Seçer, üreticinin girdi maliyetini azaltmak adına Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteği vereceklerini belirtti. Seçer, "İsteyen GES, isteyen sulama borusu desteği alacak. Bu Mersin'deki 75 sulama kooperatifinin tamamını GES'le buluşturmak için çok önemli bir çalışma. Türkiye'ye örnek olacak" diye konuştu.

Gelecek dönemde kente modern su ürünleri ve toptancı balık hali kazandıracaklarını da vurgulayan Seçer, ayrıca 'Destek Büyükşehirden Kısmet Denizden' sloganıyla geçen yıl başlatılan Küçük Ölçekli Balıkçılığa Malzeme Desteği projesi gelecek dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin güçlü bir belediye olduğunu ve mali tablosunun oldukça iyi durumda olduğunun altını çizen Seçer, "Mali tablomuz çok iyi. Herkes bizimle iş yapmak için sıraya giriyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarında belediyemizin puanı, ülke puanından daha iyi durumda. Önemli olan akıllı işler yapmak. İsraf yapmamak" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergün Doğan, Gülnar Tozkovan Köyü Sulama Suyu Kooperatifi Üyesi Havanur İçalan ve Çağlarca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nermin Korkmaz da konuşma yaptı. - MERSİN