Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus\'un Meşhur Limon Dondurmasını Çocuklara Dağıtıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde her yıl çocukları mutlu etmek için gelenekselleştirdiği, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti Tarsus'un meşhur limon dondurması, bu sene de dağıtılmaya başlandı.

'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında, özellikle dezavantajlı ve kırsal mahalleleri dolaşarak çocukları mutlu eden ekiplerin yeni adresi, Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi oldu. Haftanın 3 günü merkez ilçelerde, diğer 2 günü ise Tarsus merkezde dondurma dağıtımı yapan ekipler, çocukları ferahlatan lezzetle buluşturmaya devam edecek.

"Tarsus'un ünlü limon dondurması ile çocuklarımızı buluşturuyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan sosyal hizmet uzmanı Yusuf Yazgı, Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkesi düşündüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi emekçi, işçi, kadın, öğrenci, çocuk ayırmaksızın hiçbir vatandaşını unutmuyor. 'Vahap Amca'yla Tatlı Günler' projesi kapsamında, önceki yıllarda yaptığımız gibi sıcak yaz günlerinde Tarsus'un ünlü limon dondurması dağıtımıyla, çocuklarımızın gülen yüzü oluyoruz. Haftanın 3 günü merkez ilçelerimizde, diğer 2 günü de Tarsus olmak üzere sokaklarda, parklarda, meydanlarda çocuklarımızla buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar, meşhur limon dondurmasını afiyetle yedi

Dondurmayı çok sevdiğini söyleyen çocuklardan 11 yaşındaki Meryem Mendeş, "Dondurmayı çok seviyorum. Tadı çok güzel. Sıcak havada da çok güzel oluyor. Vahap Amca bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Bir diğer çocuk Ecin Ceylan ise "En sevdiğim tatlı dondurma. Yazın da çok güzel oluyor. Tadı da çok güzeldi, çok beğendim" dedi. - MERSİN