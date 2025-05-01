Mersin'de 1 Mayıs Kutlamaları: Yasaklar ve Hayat Pahalılığı Gündemde

(MERSİN)- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mersin'de binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Kutlamalara katılan işçi ve memur sendikalarının gündeminde yasaklar ve hayat pahalılığı vardı. Emekliler, kadınlar, öğrenciler ve ataması yapılmayan öğretmenler de taleplerini alanlarda haykırdı. Liseli bir grubun bozkurt işareti yapması üzerine liselilerle DEM Partililer arasında kavga çıktı.

Mersin'deki 1 Mayıs kutlamaları saat 14.00'de Millet Bahçesi yanında kortejlerin toplanmasıyla başladı. Türk-İş, DİSK, KESK, Birleşik-Kamu-İş'e bağlı sendikalarla TMMOB'a bağlı meslek odaları, Mersin Barosu, Mersin Tabip Odası ile çeşitli dernekler ve siyasi partiler kortejleriyle kutlamada yer aldı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer de yürüyüşe katıldı.

"Toplumun en temel hakları bugün ciddi tehdit altında"

Cumhuriyet Alanında Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan bildiriyi Kemal Göksoy okudu. Göksoy, "Ülkemizde de Saray rejimi kendi bekası için tüm temel hak ve özgürlükleri hiç olmadığı kadar bir kez daha askıya almış durumda. Başta Taksim yasağı olmak üzere 1 Mayıs yasakları da göstermektedir ki, toplumun en temel hakları bugün ciddi tehdit altında" dedi.

"Dayanışma ile birbirimize yurt olmaya devam edeceğiz"

Kadınlar adına hazırlanan bildiriyi okuyan Nermin Karasu da "Biz Ekonomik krizi işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, LGBTİ+lara fıtrat görenlere karşı haklarımızı dayanışmamızla savunmaya devam edeceğiz. Yaşamın her alanında eril alanları dönüştürmeye 'Aile Yılı' ilan edilen 2025 yılının kadın yılı yapmaya eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmeye, dayanışma ile birbirimize yurt olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin'deki 1 Mayıs kutlamalarına Mersin Öğrenci İnisiyatifi adı altında katılan çoğunluğu liseli öğrencilerle DEM Partililer arasında bozkurt işareti kavgası çıktı. Liseliler, DEM Partililerin geçişi sırasında bozkurt işareti yapınca DEM Partililer slogan atarak karşılık verdi. Tarafların karşılıklı slogan atması kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Polis iki grubu ayırdı.