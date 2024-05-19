Mersin\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Yerel

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar dolayısıyla düzenlenen törende, gençlerin ve çocukların hazırladığı halk oyunları, tekvando ve cimnastik gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105'inci yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında sabah saat 09.00'da devlet büyüklerinden gelen mesajların okunması ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile iki genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi tarafından bir şiir okundu.

' Alper Gezeravcı, Türk milletinin evlatlarının neleri başarabildiğinin açık ispatıdır'

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Bugün, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105'inci yıldönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs, sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir.. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" dedi.

Konuşmasının devamında gençlere seslenen Demir, "Sevgili gençler, sizler spora, teknolojiye, bilime ve inovasyona büyük ilgi duymalısınız. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirerek, uzaya çıkan ilk Türk olan Mersinli astronotumuz Alper Gezeravcı'da Türk milletinin evlatlarının neleri başarabildiğinin açık ispatıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çocuklar ve gençlerin gerçekleştirdiği halk oyunları, cimnastik, tekvando, bisiklet ve paten gösterileri büyük beğeni toplandı.

"Nasıl 105 yıl önce ecdadımız milli mücadeleye katılmışsa, bugün de geleceğimizi inşa etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız"

Tören sonrası Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basıp Kurtuluş meşalesini yakarak milli mücadeleyi başlatmasının 105. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Bugün, Atatürk tarafından gençlerimize hediye olarak verilen Gençlik ve Spor Bayramını tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de kutluyoruz. Tabii ki, 19 Mayıs milli mücadelenin başladığı yıl olup, Atatürk önderliğinde şanlı ecdadımızın kahraman bir mücadele verdiği yıldır. Ecdadımız, yedi düvele karşı savaşarak işgal edilmeye çalışılan Anadolu'nun bağımsızlığını kazanmak için üstün bir mücadele vermiş ve nihayetinde bu mücadele zaferle sonuçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı, tarihe altın harflerle yazılacak bir mücadele olup, 29 Ekim 1923'te cumhuriyetimizin ilanıyla doruğa ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere olan inancını ve güvenini sıkça dile getirmiş ve gençleri cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak olan unsurlar olarak görmüştür. Bugün, gençlerimizle birlikte bu bayramı kutluyoruz. Gençlerimiz gururumuz, umudumuzdur. Nasıl ki 105 yıl önce her yaştan ecdadımız milli mücadeleye katılmışsa, bugün de başta gençlerimiz olmak üzere, geleceğimizi inşa etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün de bu meydanda hep birlikte geleceğimizi güçlendirmeye ve inşa etmeye söz vermiş bulunmaktayız" diye konuştu. - MERSİN