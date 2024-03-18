Mersin'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Mersin\'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Mersin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2024 13:18  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akbelen Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Vali Pehlivan daha sonra şeref defterini imzaladı.

"Yaptığınız fedakarlıkların bedelinin dünyevi hiçbir karşılıkla ödenmeyeceğinin bilincindeyiz"

Şehitlik defterine yazdığı metni okuyan Vali Pehlivan, "Ya şehit olurum ya da gazi anlayışıyla yola çıkarak verdiğiniz vatan savunması mücadelesinde, gövdenizi siper ettiniz, canınızı ortaya koydunuz. Rengini kanınızdan alan, ay yıldızlı al bayrağımızı boynu bükük bırakmadınız, gönderden indirtmediniz. Özgürce, nazlı nazlı dalgalanmasını sağladınız. Bu kutsal vatan topraklarının ilelebet öz yurdumuz olarak kalacağını asil kanlarınızla yazdığınız kahramanlık destanlarıyla tescillediniz. Vatanımız, devletimiz, milletimiz, milli ve manevi değerlerimiz uğruna can verip Allah katında en yüce makamlardan olan şehitlik mertebesine eriştiniz, Sevgili Peygamberimize komşu oldunuz. Yaptığınız fedakarlıkların bedelinin dünyevi hiçbir karşılıkla ödenmeyeceğinin bilincindeyiz. Adınızı altın harflerle yazdırdığınız tarihe dahi sığmadığınız ancak ebediyetin yüceliğinizi taşıyabileceğinin idrakindeyiz. Sizler gibi kahramanlarımız sayesinde bu güzel yurdumuzda şanlı bayrağımızın altında minarelerden yankılanan ezanın şahitliğinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımızın farkındayız. Bu duygularla bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehitlerimizi anma günü vesilesiyle huzurunuzdayız. Bu vesileyle sizlere duyduğumuz minnetin sevgi ve hürmetin milletimizin her bir ferdinin yüreğinde sonsuza kadar yaşayacağını huzurumuzda bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Yaptığınız fedakarlıkları asla unutmayacak, asla unutturmayacak, emeklerinizi asla boşa çıkarmayacak, sizlerden devraldığımız mirasa dört elle sarılacak, sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimiz her daim zihnimizde, her daim kalbimizdesiniz. Bu anlamlı günde sizleri minnetle, saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin ile Deniz Teğmen Yavuz Kaya'nın günün önemine ilişkin konuşma yaptığı törenin ardından şehitliğe geçen Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı, şehit yakınları ile sohbet etti.

"Buraları yalnız bırakmasınlar"

Babasını 36 yıl önce kaybeden Mehmet Ali Bilgin, ilk günkü gibi halen yüreğinin yandığını söyledi. Şehitlerin sadece 18 Mart'ta değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Bilgin, "Devamlı gelinmeli, ziyaret edilmeli. Özellikle şehit yakınları yalnız bırakılmamalı, ellerinden tutan bir el olmalı. Yalnız bıraktığın zaman ne olacağı belli olmuyor. Her şey maddiyat değil. Yanında olmaları bile yetiyor. Buraları yalnız bırakmasınlar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Çanakkale, 18 Mart, Mersin, Tören, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:56 Kadıköy’de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı Kadıköy'de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:41 1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı +1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:47:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement