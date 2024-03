Mersin\'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Yerel

Mersin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akbelen Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Vali Pehlivan daha sonra şeref defterini imzaladı.

"Yaptığınız fedakarlıkların bedelinin dünyevi hiçbir karşılıkla ödenmeyeceğinin bilincindeyiz"

Şehitlik defterine yazdığı metni okuyan Vali Pehlivan, "Ya şehit olurum ya da gazi anlayışıyla yola çıkarak verdiğiniz vatan savunması mücadelesinde, gövdenizi siper ettiniz, canınızı ortaya koydunuz. Rengini kanınızdan alan, ay yıldızlı al bayrağımızı boynu bükük bırakmadınız, gönderden indirtmediniz. Özgürce, nazlı nazlı dalgalanmasını sağladınız. Bu kutsal vatan topraklarının ilelebet öz yurdumuz olarak kalacağını asil kanlarınızla yazdığınız kahramanlık destanlarıyla tescillediniz. Vatanımız, devletimiz, milletimiz, milli ve manevi değerlerimiz uğruna can verip Allah katında en yüce makamlardan olan şehitlik mertebesine eriştiniz, Sevgili Peygamberimize komşu oldunuz. Yaptığınız fedakarlıkların bedelinin dünyevi hiçbir karşılıkla ödenmeyeceğinin bilincindeyiz. Adınızı altın harflerle yazdırdığınız tarihe dahi sığmadığınız ancak ebediyetin yüceliğinizi taşıyabileceğinin idrakindeyiz. Sizler gibi kahramanlarımız sayesinde bu güzel yurdumuzda şanlı bayrağımızın altında minarelerden yankılanan ezanın şahitliğinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımızın farkındayız. Bu duygularla bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehitlerimizi anma günü vesilesiyle huzurunuzdayız. Bu vesileyle sizlere duyduğumuz minnetin sevgi ve hürmetin milletimizin her bir ferdinin yüreğinde sonsuza kadar yaşayacağını huzurumuzda bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Yaptığınız fedakarlıkları asla unutmayacak, asla unutturmayacak, emeklerinizi asla boşa çıkarmayacak, sizlerden devraldığımız mirasa dört elle sarılacak, sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimiz her daim zihnimizde, her daim kalbimizdesiniz. Bu anlamlı günde sizleri minnetle, saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin ile Deniz Teğmen Yavuz Kaya'nın günün önemine ilişkin konuşma yaptığı törenin ardından şehitliğe geçen Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı, şehit yakınları ile sohbet etti.

"Buraları yalnız bırakmasınlar"

Babasını 36 yıl önce kaybeden Mehmet Ali Bilgin, ilk günkü gibi halen yüreğinin yandığını söyledi. Şehitlerin sadece 18 Mart'ta değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Bilgin, "Devamlı gelinmeli, ziyaret edilmeli. Özellikle şehit yakınları yalnız bırakılmamalı, ellerinden tutan bir el olmalı. Yalnız bıraktığın zaman ne olacağı belli olmuyor. Her şey maddiyat değil. Yanında olmaları bile yetiyor. Buraları yalnız bırakmasınlar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - MERSİN