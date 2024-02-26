Mersin\'de Güvenevler Mahallesi\'nde Yeni Bir Okuma Salonu Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok farklı noktasında açılan okuma salonlarına bir yenisi daha eklendi. Eğitim kurumlarının bulunduğu Güvenevler Mahallesi'nde açılan Güvenevler Okuma Salonu, açıldığı ilk günden itibaren tam kapasite hizmet vermeye başladı.
Mersin'de, öğrenci ve vatandaşların uğrak noktası haline gelen okuma salonlarına bir yenisi daha eklendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve açıldıktan kısa süre sonra uğrak noktası haline gelen okuma salonlarından bir tanesi, Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde de hizmete girdi.
ÜCRETSİZ İNTERNET, KAHVE VE ÇAY İMKANI
Eğitim kurumlarının yoğun olduğu bir bölgede açılmasından dolayı, açıldığı ilk günden itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan Güvenevler Okuma Salonu, özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin yaşam alanına dönüştü. Sıcak, sessiz ve güvenilir bir ortam sunmasının yanı sıra ücretsiz internet, kahve ve çay hizmetinin de sunulduğu okuma salonundan hem öğrenciler hem de veliler memnuniyet duydu.
Haftanın her günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet gösteren Güvenevler Okuma Salonu hakkında bilgi veren Kültür Tesisleri ve Kütüphaneler Şube Müdür Vekili Hakkı Uysal, şu bilgileri verdi:
"Güvenevler Okuma Salonumuzu yaklaşık bir ay önce hizmete açtık. Halkımızın çok yoğun ilgisi var. Okuma salonumuzda çay, kahve ve internet ücretsiz. Öğrencilerimiz isterlerse kendileri ders kitaplarını getirip burada çalışıyorlar, isterlerse de okuma salonumuzda bulunan kitaplarımızı alıp okuyabiliyorlar. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok memnun kaldıklarını, çok büyük bir ihtiyacı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığını belirtiyorlar. Bu talep bizim çok hoşumuza gidiyor. Özellikle vatandaşlarımızın sosyal anlamda büyük bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Dolayısıyla bu ilgi bizleri de mutlu ediyor. Özellikle Yenişehir ilçesinde burayı gezip görmek isteyen öğrencilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı, Forum AVM civarında bulunan Güvenevler Okuma Salonu'muza bekliyoruz."
YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Berhan İnan, Güvenevler Okuma Salonu'nu çok beğendiğini belirterek, şunları söyledi:
"Dershaneme yakın olduğu için birinci tercihim burası oluyor. Birçok okuma salonu denedim, ama burası bana daha uygun geliyor. Çünkü çok güzel ve sessiz bir ortam var. Evden ziyade burada motive oluyorum. Burada internet, çay ve kahve ücretsiz. Çoğu zaman internetten konu anlatımlı kanalları izliyorum ve bu benim çok işime yarıyor. Kütüphane ortamında bu hizmetlerin de olması daha iyi oluyor."
Bir diğer YKS hazırlık öğrencisi Fatmanur Korkmaz ise "Güvenevler Okuma Salonu'nun hem dershaneme yakın olması hem de buradaki motivasyon, beni daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Burada ders çalışan arkadaşları gördükçe, benim de çalışma arzum artıyor" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Mersin'de Güvenevler Mahallesi'nde Yeni Bir Okuma Salonu Açıldı - Son Dakika
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