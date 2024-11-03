Mersin Limanı'nda İsrail'e Ticaret Eylemi - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda İsrail'e Ticaret Eylemi

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Anadolu Gençlik Derneği ve Saadet Partisi, İsrail'le ticareti protesto etmek için Mersin Limanı'nda eylem yaptı.

03.11.2024 19:05
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(ANKARA) - Anadolu Gençlik Derneği ve Saadet Partisi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları İsrail'le ticareti sağlayan gemilerin Mersin Limanı'nı kullandığı gerekçesiyle liman önünde eylem yaptı.

Türkiye ile İsrail arasında ticaret yapıldığını belirten Anadolu Gençli Derneği, Saadet Partisi ve STK'lar Mersin Limanı önünde eylem yaptı. Eyleme Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da destek verdi.

İsrail'le ticaretin tamamen yasaklanmasını isteyen eylemciler 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet', 'Erdoğan şov yapma Filistin'e sahip çık', 'Katil İsrail işbirlikçi AKP' şeklinde sloganlar attı.

Eylemde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Yasin Güngör, "Milli Gençlik olarak her birimiz Hamas'ız ve bu mücadelenin asli unsuruyuz" dedi.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da, AKP iktidarına İsrail ile ticaretin kesilmesi çağrısında bulundu.

Karaman, Gazze halkına insani yardım malzemelerinin TSK'ya ait donanma ve askerlerin gözetiminde gönderilmesi için TBMM'den fezleke çıkarılmasını önerdi ve "Cumhurbaşkanı bu tezkereyi meclise getirirse biz de destekleriz" dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da, Türkiye'nin İsrail'e en fazla destek veren Müslüman ülke olduğunu ileri sürerek "Bu duruma son verilmeli" ifadelerini kullandı.

Eylemde bir grup, İsrail ve ABD bayrağı yakmak istedi. Ancak polis bayrak yakılmasına izin vermeyince polisle grup arasında arbede yaşandı. Gruptakiler bayrak yakmadan eyleme son verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Limanı'nda İsrail'e Ticaret Eylemi - Son Dakika

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