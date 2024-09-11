Mersin\'de 100 İtfaiyeci Yemin Etti

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Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığında, 2023 yılının Mayıs ayında göreve başlayan ve 1 yıllık sürelerini doldurup, asaleten memur olmaya hak kazanan 100 itfaiye eri için 'yemin töreni' düzenlendi.

ATA Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye bürokratları ile itfaiye erleri ve aileleri katıldı. Konuşmasına, yemin töreni gerçekleştirilen erlerin Türkiye'nin en önemli kentlerinden birinde görev yapacaklarını vurgulayarak başlayan Başkan Seçer, resmi olmayan verilere göre Mersin'de 2.7 milyon insanın yaşadığını belirterek, "Mersin; coğrafya itibariyle birçok afet riski altında olan bir şehir. Deprem bölgesinde görülmese de deprem yaşanma ihtimali olan coğrafyaya komşu bir şehir. Yüz ölçümü olarak 16 bin kilometrekare. Orman yangını, Akdeniz'de meydana gelecek yeraltı hareketlerinde tsunami tehlikesi yaşayan bir kent. Aynı zamanda enerji koridoru noktasında, burada yakıt tankları var ve meydana gelebilecek patlamalarda yüksek risk taşıyan bir şehir" diye konuştu.

"Her canlı bu evlatlarımıza emanet"

Yaşanılacak doğal afetlerin yanı sıra, nükleer santral inşaatının da kentte devam ettiğini kaydeden Seçer, "Mersin coğrafya olarak dağ-deniz mesafesi özellikle batıya doğru gittikçe neredeyse sıfırlanan, doğal olarak da ani yağışlarda, ani taşkın ve sel tehdidi olan bir şehirdir" ifadelerini kullandı. Yaşanılacak risklere dikkat çeken Seçer, "Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının ne kadar önemli bir teşkilat olduğunu da gözler önüne sermiş olursunuz. Bu nedenle 'liyakat, modern bir teşkilat, modern araç-gereçler, cihazlar ve en son teknoloji' diyoruz. Çünkü bir anlamda insan canı bu evlatlarımıza emanet. Her canlının; bir kuşun, bir canın, bir kedinin, bir yerde mahsur kalan bir köpeğin imdadına itfaiye teşkilatı yetişiyor ve müdahale ediyor" şeklinde konuştu.

"İtfaiye Teşkilatımızı Türkiye'nin en saygın teşkilatları haline getirmeye çalışıyoruz"

İtfaiye Teşkilatının Büyükşehir Belediyesinin göz bebeği olduğunu vurgulayan Seçer, "2019 yılında göreve geldikten sonra yıllık bütçelerimizi yaparken ön plana aldığımız birimlerimizin başında itfaiye teşkilatımız geliyordu. İhtiyaç olan personel konusunda önümüzü açması durumunda 'ama, fakat, lakin' demeden yenileyerek, gençleştirerek daha liyakatli düzeyde personelle donatarak, Türkiye'nin en saygın teşkilatı haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Yangına müdahale edecek personelin memur statüsünde itfaiye eri olması gerekiyor"

Seçer, göreve geldikleri günden bu yana itfaiye teşkilatı için yaptıkları en önemli çalışmalardan birinin ATA Eğitim Merkezi olduğunu söyledi. İtfaiye teşkilatının hizmet alanındaki rakamsal verilerini de paylaşan Seçer, itfaiye eri kadro statüsü konusunda yaşadıkları problemlere değindi. İtfaiye teşkilatının 32 hizmet noktasında, 612 personelle hizmet verdiğinden bahseden Seçer, "Bunun 308'i memur. Yasa gereği itfaiye teşkilatında yangına müdahale edecek personelin memur statüsünde itfaiye eri olması gerekiyor. Diğer türlü ortaya çıkabilecek bir olumsuz durumda teşkilatımız ve belediyemiz kanun karşısında müşkül duruma düşüyor. Resmi olarak 2 milyondan daha az nüfusumuz olduğu için bizim bakanlık tarafından tahsis edilmiş 511 norm kadromuz var. Şu ana kadar 150 itfaiye eri alımı için izin almıştık ve bunları gerçekleştirdik" diye konuştu.

Seçer, ihtiyaç duyulan 133 norm kadronun de verilmesini talep etti.

"Teşkilatımızın yaş ortalaması 38, gençleştiriyoruz"

Seçer, itfaiye teşkilatını güçlendirdiklerini ve gençleştirdiklerini de ifade ederek, "Bu alımlar elbette ki taze kan olarak teşkilatımızı daha güçlü kılıyor. Şu anda teşkilatımızın yaş ortalaması 38; gençleştiriyoruz. Liyakatli, yaş olarak daha genç ve fiziksel olarak da daha güçlü itfaiye erlerimizle afetlere daha etkin müdahale etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Seçer, taleplerinden birinin de itfaiyeciliğin meslek olarak kabil edilmesi olduğunu ifade etti.

Mersin'de her geçen gün nüfusun arttığına dikkat Seçer, kent genelinde yüksek katlı binaların da çoğaldığını söyleyerek, "Hızlı bir yapılaşma var ve yüksek katlı binalar hızla çoğalıyor. Binaların kendi yapı projesi içerisinde yangın söndürme tesisatları projelendiriliyor. Mutlaka zorunlu olarak yapılıyor. Ama geriden gelen bazı yapılarda sıkıntılar var. Doğal olarak da yangın söndürme sistemleri olmadığı için ya da ağır aksak çalıştığı için yüksek katlara müdahale edebilecek araçlara ihtiyacımız var" diye konuştu. Sözlerinin devamında 2 adet 60 metrelik merdivenli, 1 adet 37 metrelik köpük kulesi araç alımı talebinde bulunduklarını aktaran Seçer, araç maliyetlerinin 150 milyon olduğunu ve alımlar için de kredi talebinde bulunduklarını ifade etti.

"Ana hizmet binamızda bir Kriz Merkezi olacak"

Seçer, itfaiye teşkilatına yeni alınacak ekipmanlarla yangın veya afetlere daha hızlı ve etkili müdahale edileceğini anlatarak, "Bu ay sonunda hizmete alacağımız; Yangın Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemini de önemsiyoruz. 64 yaka kamerası ve 25 taşınabilir araç kamerası alacağız. Ana hizmet binamızda oluşturulacak bir kriz merkezi olacak. İtfaiye erlerimiz yangına müdahale ettiği zaman yangınları bu kameralarla online takip edeceğiz. Hatta müfrezenin çıkış noktasından varış noktasında orada yaptığı çalışmalara kadar hepsini bu merkezden kameralar vasıtasıyla izleme imkanımız olacak. Bu sayede vakaya varış süresi kısalacak, kaza olma olasılığı azalacak ve yangınlara ya da afetlere daha efektif bir şekilde müdahale imkanımız olacak" dedi.

Seçer'in konuşmasının ardından itfaiye eri Nedim Berk Aydoğan yemin metnini okudu ve Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde tören yürüyüşü yapıldı. - MERSİN