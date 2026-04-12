Meslek Fabrikası'ndaki Nöbetin 7'nci Gününde "Gençlik Forumu" Düzenlendi

CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından, fabrikanın önemini anlatmak amacıyla forum düzenlendi.

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan nöbet devam ediyor. Nöbetin 7'nci gününe Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ümit Özlale, CHP Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Gençlerin de yoğun katılım gösterdiği nöbette CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından "Meslek Fabrikası gençler için neden önemli" başlıklı Gençlik Forumu düzenlendi.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Meslek Fabrikası nöbetine destek için düzenlenen Gençlik Forumu'nda Cemil Tugay, üniversite döneminde bağımsız olarak gerçekleştirdiği nöbet hatıralarını anlattı. Gençlik döneminde siyaseti kendilerine kötü tanıttıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Siyaset; iyi ve doğru olduğunu bildiğiniz şeyi savunmak, kötü ve yanlış olduğu bildiğiniz şeye karşı çıkmaktır. Haksız olduğuna, kesinlikle yanlış olduğuna eminseniz ve herkes sizin gibi düşünüyorsa; hep beraber, örgütlü olarak hareket etmek ve buna itiraz etmek gerekir. Bunu yapmazsanız mutlaka yeni bir şey olur. Üniversitedeki eğitim şartlarından, yurtlardan mezun olduktan sonra iş bulamamaktan şikayet ediyoruz. Bunlar bir şeylerin sonucu. Yani Meslek Fabrikası'nı polis zoruyla gelip ele geçirenler aynı zamanda şöyle diyorlar: Ben üniversite hocasını liyakat üzerinden değil, kendi yandaşlarım arasından atarım. Onlara öyle kadro veririm. Bu ülkenin gençleri iyi eğitim mi almış, almamış mı umurlarında değil" dedi.

"Bugün Meslek Fabrikası, yarın kapınızın önünde sizi bulacak"

Tugay, "Burada problem mi var; buna itiraz edeceksiniz. Küçükmüş, büyükmüş, sen o işin çok büyük parçasıymışsın, değilmişsin; değil. Ne zaman 'bırakalım artık bu işi' dediniz, o gün kaybettiniz. Eğer bugün diyorsanız ki, 'bu konu önemli değil', sizin önemli gördüğünüz bir konu gelecek ve sizi bulacak. Millet olarak karar vermemiz lazım; birileri yalan yanlış bir şey yaptığı zaman nasıl bir duruş sergileyeceğiz? Seçim tarihini mi bekleyeceğiz? Yoksa direnç noktaları oluşturup oralarda birilerinin geri adım atmasını mı sağlayacağız? Siz eğer o gücü kendinizde hissetmiyorsanız bunun değişmeyeceğine emin olun. Siz eğer o gücü kendinizde hissetmiyorsanız bilin ki; bugün Meslek Fabrikası, yarın kapınızın önünde sizi bulacak. Kimi zaman genç diyecek, kimi zaman esnaf, kimi zaman doktor. Kaçamayacaksınız bundan, kaçışınız yok! Bugüne kadar kaçamadı bu ülke" şeklinde konuştu.

Direnmenin yürekte, akılda, beyinde olduğunu söyleyen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünen insan bilir ki yanlışa boyun eğdiğiniz zaman o yanlışı yapan cesaretlenecek. Nasılsa bunlar hep kaybediyor, nasılsa bunlar hep geri adım atıyor, nasılsa bunlar bırakıyor; o yüzden biz üzerlerine daha gidelim' diyecekler. 'Onu da alalım, bunu da alalım, şunu da alalım' diyecekler. Buyurun Meslek Fabrikası'nı terk edelim gidelim. Eğer derlerse ki bu iş burada bitecek, gidelim. Bitmeyeceğini biliyorum. Onun için gitmemek lazım, onun için vazgeçmemek lazım, onun için burada daha kalabalık olmak lazım, onun için oradan bir çöpü bile çıkarmalarına izin vermemek lazım. Buna boyun eğmemek, kötülüğe evet dememek lazım" ifadelerini kullandı."

"Merkezi hükmet halkla bağını koparmış durumda"

Meslek Fabrikası nöbetine ile ilgili olarak gençleri bilgilendiren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de gençlerin nöbeti sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çağatay Güç, "Türkiye'nin eğitim sistemindeki çöküş Meslek Fabrikası'na ihtiyaç doğurdu. Milli Eğitim Bakanlığı işini doğru yapsaydı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işi yapma ihtiyacı duymazdı. Yerel yönetimlerimiz merkezi yönetimin eksikliklerini üstleniyor. Merkezi hükmet halkla bağını koparmış durumda. Tamamen kendi iktidarlarını sürdürmek için uğraşıyorlar" şeklinde konuştu.

"Meslek Fabrikası'nın eğitimine ara verilmez"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'ndayız ve bütün bu bütçeleri görüyoruz. Meslek Fabrikası'nın elimizden haksız bir şekilde alınması bir açıdan gelebildikleri noktayı gösteriyor ama bir açıdan da bütçeye baktığınız zaman çok şaşırtmıyor. Çünkü mesleki eğitime verilen, önerilen bütçe her sene düşüyor. Öyle bir çağa giriyoruz ki yepyeni beceriler, yepyeni mesleklere ihtiyaç oluyor. Meslek Fabrikası da bunu çok iyi yapıyor. Yüzlerce insana her hafta yeni beceriler veriyor, sunuyor ve bunu Türkiye'nin tarihi fabrikalarından bir tanesinde yapıyor. Olağanüstü bir şey. Diyelim ki bir an için haksızız ve bu bina gerçekten de bizim elimizden hukuki bir şekilde alınmak isteniyor. Bu durumda bile Meslek Fabrikası'nın eğitimine ara verilmez. Yaptıkları işin ne kadar salt kötülük olduğunu buradan anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Direnenler kazanır, tarih bunun örnekleriyle doludur"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da gün boyu Tugay ile nöbete katılan yurttaşlarla sohbet etti. İzmirlilere seslenen Tuncay Özkan, "Bu, hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğa karşı Başkan'ın burada başlattığı eylem, insanların ortak bir bağırışı, feryadıdır. Buradaki duruma izin verirseniz bütün İzmir'e de aynısını yapabilir. Ama karşısında halk olduğunu gördüğünde, bunu tekrarlamaya cesaret edemeyecek" dedi. Gençlik Forumu'nda ise Özkan, "Direnenler kazanır, tarih bunun örnekleriyle doludur. Bu direniş çok önemli. Başkan'ın söylediği gibi, hukuku gasbederek çökme eylemi gerçekleştirmek isteyenlere karşı adaletten bahsetmek, en önemlisi de insanın onurunu ve vicdanını koruyabilmek için zalime, zulme karşı çıkmak bir insan hakkı ve ödevidir. Mevlana'ya sormuşlar zulüm nedir diye; demiş ki 'layık olan şeyi alıp bulunduğu yerden, layık olmadığı yere koymaktır' demiş. İzmir'in gönlünden, hizmetinden bu binayı almak zulümdür. Nereye koyacaklarmış? Aylık 5 milyon lira kira veren bir iş adamının cebine koyacaklarmış. Yuh olsun. Hep beraber yuh olsun diyelim. Buna izin vermeyeceğiz. Ne yapacaklarmış; arkadaşların beğendiği bir iş adamına burayı peşkeş çekeceklermiş. İzmir o kadar küçük mü ki ceplerine sığsın? Bu bina o kadar küçük mü ki ceplerine sığsın" diye konuştu.

"Hukuksuz bir düzeni normale indirgeme çabasıdır bu"

CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç da "Hukuksuz bir düzeni normale indirgeme çabasıdır bu. Bunun için mücadeleden bir adım geri atarsak orada özgürlüklerden de bahsedemeyiz. Bütün sorunlarla daimi yaşamayı kabul etmiş oluruz. Biz korkusuzca insan gibi yaşamak istiyorsak, korkusuzca konuşabilmeliyiz. Bu mücadele alanlarını her hak gasbında örgütleyebilmeliyiz. Örgütlü mücadeleyle dayanışmayı güçlendirmeliyiz. Meslek Fabrikası gençlerin sorunlarının çözümüne sahip olan bir çözüm yoldur. Kimseyi geride bırakmayan bir politikanın ürünüdür" ifadelerini kullandı.

"Sadece mülkiyet meselesi değil, İzmir'e hukuka sahip çıkmaktır"

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik de " Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan Meslek Fabrikası binasına sabah 05.00'te şafak operasyonuyla el konmuştur. İzmir halkının malı iktidar eliyle gasp edilmiştir. Biz gençler hukukun herkese eşit uygulandığı adaletin tecelli ettiği bir Türkiye istiyoruz. Burası insanların eğitim aldığım meslek edindiği bir binaydı. Daha da önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıydı. Bu sadece mülkiyet meselesi değil, İzmir'e hukuka sahip çıkmaktır. Gençlik haksızlık karşısında her zaman sesini yükseltir" dedi.