sorun üst geçitte yada metrobüste degil istanbulun ne kadar kalabalık oldugunu görmemek için zır cahil olmak lazım artık ıstanbula göcu bıtırmek lazım 6 sene önce taşındıgım beylıkduzu şımdı ınsan selınden gecılmıyor

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yenibosna, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi - Son Dakika

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