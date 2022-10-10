Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

10.10.2022 10:57

Haftanın ilk gününün sabah saatlerinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna yaya üst geçidinde oluşan insan trafiği üst geçidi kilitledi. Yolcular dakikalarca metrobüs beklemek zorunda kaldı.

Haftanın ilk iş günü metrobüsle işe gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna metrobüs yaya üst geçidinde sabah saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İNSANLAR GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜ

Metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken yaşanan insan seli dikkat çekti.

İşte üst geçitteki o görüntüler;

Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!
Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!
Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!
Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!
YORUMLAR (1)
  • HAKAN GENCER: sorun üst geçitte yada metrobüste degil istanbulun ne kadar kalabalık oldugunu görmemek için zır cahil olmak lazım artık ıstanbula göcu bıtırmek lazım 6 sene önce taşındıgım beylıkduzu şımdı ınsan selınden gecılmıyor Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
500
İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yenibosna, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir
13:02 İtfaiye aracının kapısından inen bikinili kadın, ABD'de ortalığı karıştırdı
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:39 İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 13:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Haftanın ilk gününde metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement