MHP'den şehit öğretmen Hayati Kapukaya'ya ahde vefa - Son Dakika
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MHP'den şehit öğretmen Hayati Kapukaya'ya ahde vefa

MHP\'den şehit öğretmen Hayati Kapukaya\'ya ahde vefa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Belediye Meclis üyeleri meclis toplantısında şehit öğretmen Hayati Kapukaya'ya ahde vefa göstererek, adının bir mahalle bir sokak yada bir tesise verilmesini istedi.

08.10.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Belediye Meclis üyeleri meclis toplantısında şehit öğretmen Hayati Kapukaya'ya ahde vefa göstererek, adının bir mahalle bir sokak yada bir tesise verilmesini istedi.

Bilecik Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantı öncesi ek gündem maddesi veren MHP Grup Sözcüsü Murat Demir, "Şehit öğretmen Hayati Kapukaya 19 Kasım 1968 tarihinde Üsküdar dünyaya geldi. Hayati Kapukaya, ilk ve ortaokulu İstanbul Hasanpaşa'da,lise öğrenimini Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesinde tamamladıktan sonra Bursa İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Eşi Dürdane hanımla evlenen Hayati öğretmenin, Muhammet, Bilal ve Zeynep Betül adlarında üç çocuğu oldu. Hayati Kapukaya ilk kez Burdur ili emrine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanmış. Askerlik görevini Yedek Subay olarak Tuzla'da tamamladıktan sonra Van ili Çatak ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni olarak tayini çıkmıştı. Görev yerine hanımı ve çocuklarını İstanbul'a ailesinin yanına bırakarak gitmiş. Çatak ilçesinde bir müddet görev yaptıktan sonra 8 Ekim 1994 tarihinde ailesini yanına almak için otobüs ile İstanbul'a gelirken, Bingöl karayolunda otobüsün yolunu kesen teröristler, öğretmen olduğunu öğrendikleri Hayati Kapukaya'yı otobüsten indirerek şehit ettiler. Babası şehit edildiğinde kızı Zeynep Betül henüz 2 aylıktı, ne o babasını, ne de babası yeni doğmuş kızını hiç göremedi. Şehidimiz Hayati öğretmen ata topraklarına Bilecik'imizin Küplü Köyü Kabristanı'na defnedilmiştir. Şahadetinin 30'uncu senesinde kıymetli öğretmenimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Sayın başkan ve meclis üyelerimiz şehit öğretmenimiz Hayati Kapukaya'nın isminin belediyemiz bünyesinde bulunan bir tesise veya şehrimizde bir caddeye, sokağa, verilmesi konusunda bir ek gündem maddesi önergesi verdik. Takdirlerinize sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bu ek gündem maddesi gündeme alınarak, İmar Komisyonu'na sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP'den şehit öğretmen Hayati Kapukaya'ya ahde vefa - Son Dakika


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