Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar: Tasarrufa öncelikle saraydan başlamak gerekir

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, "Kamuda Tasarruf Paketi"ne ilişkin "Tasarrufa öncelikle saraydan başlamak gerekir. Hükümetten başlamak gerekir. Kamu mallarının eşe dosta yandaşa hoyratça peşkeş çekilmesinden vazgeçilmesinden başlamak gerekir. Öncelikle tasarrufa kendilerinden başlamaları gerekir" dedi.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Muğla'da partililer ile bir araya geldi. Nacar, burada şu açıklamayı yaptı:

" Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanlığı'na getirilmesinden itibaren hep para sıkılaştırması adı altında açıklanan politikalar gerçekte vatandaşın enflasyon canavarı altında inim inim inlediği bir zamanda daha çok yokluk ve yoksulluğa mahkum edilmesi sonucunu doğuran politikalardır. Çünkü ilk günden itibaren kendileri itibardan tasarruf edilmez diyerek başta hükümet, saray olmak üzere, devletin bütün imkanlarını hoyratça kullanmaktan geri durmamışlardır ve hep fedakarlığı vatandaştan beklemişlerdi. Bunun sonucunda vatandaşımız artık evine tane ile sebze meyve götürmek zorunda bırakılmıştır. Vatandaşlarımız pazar sonlarında ezilmiş, çürümüş ve atılmak üzere bırakılmış olan sebze ve meyveleri akşamın karanlığında toplamak gibi bir mağduriyete düçar edilmiştir. Dolayısıyla ilk dünden itibaren yaptıkları şey fedakarlığı, tasarrufu vatandaştan beklemek ve kendileri ise tasarrufun yanına bile yaklaşmaktan uzak bir politika izlemişlerdir. Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu yeni tasarruf tedbirlerini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

"BIÇAK KEMİĞE DEĞİL DAYANMAK, ARTIK KEMİĞİ KESMEKTEDİR"

Tasarrufa öncelikle saraydan başlamak gerekir. Hükümetten başlamak gerekir. Kamu mallarının eşe dosta yandaşa hoyratça peşkeş çekilmesinden vazgeçilmesinden başlamak gerekir. Öncelikle tasarrufa kendilerinden başlamaları gerekir. Vatandaşımız, işçi memur, çiftçi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, sanayicimiz şu an da ciddi bir kriz içerisindedir. Artık kemeri sıka sıka daha fazla sıkmaya mecali de yeri de kalmamıştır. Bıçak kemiğe değil dayanmak, artık kemiği kesmektedir. Dolayısıyla vatandaşın üzerine daha fazla gitmek, vatandaşı daha fazla mağdur etmekle siyasi iktidar böyle yapmakla kendi sonunu da hazırlamış olmaktadır."