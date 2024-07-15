Başkan Büyükkılıç, Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi'nin açılış törenine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi\'nin açılış törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte KAYMEK A.Ş.

15.07.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte KAYMEK A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde faaliyet gösteren Büyükşehir Sanat Galerisi'ndeki serginin açılış törenine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, rektörler, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetimi Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, daire başkanları, müdürler, KAYMEK eğitmen ve kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız anlayışı içerisinde KAYMEK birimimizin yapmış olduğu bu anlamlı çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik vurgusu yaparak, " 'Bu yol Hakk yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz' anlayışı içerisinde bu milletin başının her zaman dik olması için el ele, gönül gönle değerlerine bağlı bir şekilde yol almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adeta bir milletin direnişi ve yeniden doğuşuna hep beraber şahitlik ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılındayız. Unutmadık, unutturmayacağız. O geceyi hatırlıyoruz; Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adeta bir milletin direnişi ve adeta yeniden doğuşunu hep beraber yaşadık. Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekatlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete koşan tüm kahraman şehitlerimizi, özelde de 15 Temmuz şehitlerini, minnetle anıyoruz. Gazilik payesiyle şereflenen tüm gazilerimize de şükranlar duyuyor, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin hain bir darbe girişimine karşı eşsiz bir direniş gösterdiğini vurgulayarak, "O gece Türk milleti, demokrasiye ve bağımsızlığa yönelik gerçekleştirilen hain bir darbe girişimine karşı eşsiz bir direniş gösterdi. Bu trajik olay, toplumun her kesiminden insanları bir araya getirmiş ve birlik, beraberlik ruhunu güçlendirmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu kahramanca duruşun ve demokrasiye olan sadakatin bir sembolü olarak her yıl anılmaktadır" diye konuştu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birliği yaşatmanın simgesi haline geldi"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk milletinin demokrasiye olan inancını, birlik ve beraberlik içerisinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği bir dönüm noktası diyebiliriz. Bu gün, sadece bir anma değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuş hikayesini yaşıyoruz. Demokrasi ve milli birliği yaşatmanın simgesi haline geldi 15 Temmuz. Vatanı için canından geçen, gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 251 şehidimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerimize baş sağlığı diliyor, gazilerimize sağlık, sıhhat temenni ediyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerinde bulundu.

60 El Emeği Göz Nuru Eserle Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi

Büyükkılıç, Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi hakkında da şu bilgileri aktardı:

"Belediyemiz bünyesinde yürütülen KAYMEK A.Ş.'nin yattığı bu faaliyetler ile hem sıfır atık mantığı içerisinde hem de savunma sanayimizin simgesi olan Koral, Kirpi, Anka S, Bayraktar TB2, Akıncı, Aksungur, Kaan, Anka ve Altay gibi hava, kara ve deniz araçlarını sanatla buluşturarak 22 sanat çeşidiyle sizlere eserler sunulacaktır. Tabi ki devletimizin güçlü olması, savunmamızın da güçlü olması anlayışı içerisinde bu çalışmalar yapılırken bir bakıma da milletin özlemi, savunma sanayiinde kendine yeterli olabilmek, hatta daha fazlasını yapabilmek anlayışı içerisinde milletimize de bir hatırlatmada bulunma şeklinde yaklaşım sergilemekteyiz. 24 adet tablo 15 Temmuz ruhunu yansıtıyor ve toplamda 60 adet eser, 27'si hazır giyim tekniği ile 9 tane de 3 boyutlu modelleme çalışmasıyla adeta bir sanat şaheseri sizlere yaşatılıyor."

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti ve Büyükşehir Sanat Galerisi'nin de millet bahçesine yakıştığını, Kayseri'de bir bakıma da açığı giderdiğini kaydetti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak, "Bundan 8 sene önce 15 Temmuz'da hainlerin ve onların maşaları, emperyalist güçlerin maşaları ülkemize, milletimize karşı bir girişimde bulundular. Fakat çok şükür Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vatanına, milletine, bayrağına, sancağına, Cumhuriyetine bağlı asker, sivil, polis, jandarma, basın kim varsa bütün milletimiz ayağa kalkmak suretiyle bu girişimi akamete uğrattı. Bu millet, gerçekten asker doğduğunu, gerçekten asker, millet birliğimizin, beraberliğimizin daimi olduğunu bir kez daha bütün dünyaya gösterme fırsatı buldu. Bu konuda Kayseri'miz de gerçekten istikrarlı tutumuyla buradaki bütün çalışmalara destek olmuştur" şeklinde konuştu.

"Şucu, bucu yok Türkiye var, 85 milyon var, Cumhuriyetimiz var, bayrağımız var, sancağımız var"

Türkiye'nin güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ettiğinin altını çizen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hainlerin engelleme girişimleri bitmedi, bitmeyecek. 85 milyonun devamlı uyanık olması lazım, tek yumruk, tek yürek olarak bunlara karşı durması lazım. Şucu, bucu yok Türkiye var, 85 milyon var, Cumhuriyetimiz var, bayrağımız var, sancağımız var. Bu duygu ve düşüncülerle demokrasi ve milli birlik gününüzü kutluyorum. Burada emeği geçen bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Akar, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini dile getirerek, gelecek nesillerin de bu olaylardan hem ibret hem de başarılardan ilham alması gerektiğini hatırlattı.

Akar'dan Büyükkılıç'a sergi teşekkürü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, düzenlenen anlamlı sergiden dolayı teşekkür eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, "Bu sergi önemli bir sergi. Sadece konuşmalarla değil, bizzat bu tür sergilerle de geçmişin yaşatılması lazım. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımız son derece duyarlı, son derece başarılı faaliyetleri sergiliyor. Kendilerini huzurlarınızda şahsım ve sizler adına tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Konuşmaların ardından Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi, alkışlar eşliğinde kurdele kesimi ile açıldı. Daha sonra, Başkan Büyükkılıç, protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezdi.

Öte yandan, Büyükşehir Sanat Galerisi önünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşanan olaylarda darbeci hainlerin zarar verdiği emniyet araçları da sergileniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika

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