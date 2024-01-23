Milletvekili Uluay: "İhsangazi-Araç arasına OSB yapacağız ve burayı tren yoluyla bağlayacağız"

KASTAMONU - Kastamonu'daki yatırım planları ile ilgili konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İhsangazi ile Araç ilçeleri arasına organize sanayi bölgesi yapılacağını ve bölgenin da tren yoluyla bağlanacağını ifade ettti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu'da basın mensupları ile bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kastamonu'da hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili konuşan Milletvekili Uluay, "Milletvekili seçildikten sonra devam eden projeleri sahiplendik. Onların yürümesini sağladık. Onun haricinde de kendi çapımızda birkaç tane projeyi Kastamonu kazandırmaya çalıştık. Kamuoyunun da bildiği üzere aslında Kastamonu'nun amiral gemisi diyebileceğimiz, çılgın projesi diyebileceğimiz bir proje meselemiz var. Bu Araç-İhsangazi sınırları içerisinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesidir. Bu bizden önce çalışmaları devam eden bir projeydi. Proje hayal ettiğimiz gibi gerçekleşecek olursam en az 4 milyon metrekare belki 10 milyon metrekareye çıkabilecek, Türkiye'de 6'ncı teşvik bölgesi imkanlarından faydalanacak bir Organize Sanayi Bölgesi olacak. Bu organize sanayi bölgesine, demiryolu bağlama ihtimalimiz yüksek. Kastamonu'da demiryolu hayal gibi görünüyor olsa bile, bazı şeyler hayal kurmakla başlar. Biz bu hayali kuruyoruz. İnşallah bu çapta bir organize sanayiyi ilimize kazandırır ve burayı da demiryoluna bağlamış oluruz. Devletimiz, büyükşehirlerdeki sanayiyi, özellikle Marmara bölgesindeki sanayiyi Anadolu'ya yayma projesi geliştiriyor. Bunların birçoğu 'bir kuşak, bir yol' dediğimiz Çin ile Avrupa arasındaki yol güzergahında ama Kastamonu'da eğer demiryoluyla organize sanayi bağlayabilirse bu güzergahı bir şekilde entegre olmuş olacak. Bu Organize Sanayi Bölgesi'nin Kastamonu'ya katacağı iş gücüne güvenerek nüfusun en az 350 bin, belki ileride büyükşehir olmaya doğru gideriz, hayalini hedef olarak ortaya koyduk. Bunun ne kadarını gerçekleştirebiliriz, ne kadarını bizden sonraki siyasetçiler gerçekleştirebilir bilmiyoruz ama Kastamonu'nun bu hedefe sahip çıktığını görmekle bizler işin açıkçası mutlu etti. Belki ileride demiryoluyla bağladığımız OSB'yi, İnebolu Limanı'na bağlayabiliriz. İnebolu Limanı'nı daha vasıflı hale getirebiliriz. Bu arada İnebolu Limana kadar ki güzergahta yeni OSB'ler yapılabilir. Kastamonu zor bir coğrafya. Bu manada her istediğimiz yere Organize Sanayi Bölgesi kuramıyoruz. Hem topografik olarak hem orman yapısı olarak bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Biz bu projeye başladığımızda depolama alanı diye biz sorunla karşılaştık. Yani OSB'de üretilen ürünleri aynı gün ya da aynı anda ihraç edemeyeceklerine ya da müşteriye sunamayacağı tüketiciye sunamayacaklarına göre belli bir üretim yapılıp bu üretiminde depolanması gerekiyor. En az üretim yapılan OSB'ler kadar da depolama alanlarının oluşturulması gerekiyor. Böyle bir sorunla da karşılaştık. Şimdi bununla çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu Kastamonu'nun hayali haline geldi. Sadece bizlerin hayali değil" dedi.

"Sanayi ile beraber öncelikle göçümüz duracak"

Gelişecek sanayinin göçü durduracağını söyleyen Uluay, "Sanayi ile beraber öncelikle göçümüz duracak. Bugün 4 bin civarında lise son sınıf öğrencimiz var. 12'nci sınıf öğrencimiz bunun bir kısmı üniversiteye kazanıp gidiyor, bir kısmı daha sonra kazanıyor. Fakat üniversiteyi kazanıp gitse bile onlar bir şekilde geri gelecekler. Üniversiteyi okuduktan sonra geri gelecekler. Kastamonu gencini Kastamonu'da istihdam edebilirsek her yıl 4 bin kişinin iş gücüne katılımı sağlanmış oluyor. Kastamonu nüfusunun 300 binlere, 500 binlere çıkması çok da öyle uzak bir hayal değil. Çünkü bir kişinin çalışmasıyla onun yan etkileri ile beraber aşağı yukarı 10 nüfusa denk geliyor. 20 bin-30 bin nüfusun çalıştığı bir organize sanayi yapılabilirse bu yaklaşık 150-200 bin nüfusa geliyor. Yani 4 milyon metrekare bir OSB'de 150-200 arası fabrika kurulup her fabrikada 100 kişi çalıştığını düşünürsek de bu rakamlar çok da böyle afaki uçuk rakamlar değil. Ayağı yere basan rakamlar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bütün sağlık sorunlarını ilimizde çözmeyi düşünüyoruz"

Kastamonu'nun en büyük sorunlardan birisinin sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Uluay, "Kastamonu'nun sağlık sorunu Cumhurbaşkanımıza kadar aksetti. İnşallah şu an kangren haline gelmiş olan Kastamonu açısından, bölge hastanesi olarak kurulan Hacettepe'den de Kastamonu'ya geçen hastane inşallah büyük bir ihtimalle yıkılıp yeniden yapılmak suretiyle oluşturulacak bir sağlık kompleksi ile büyükşehirlere gitme ihtiyacı doğuran bütün sağlık sorunlarını ilimizde çözmeyi düşünüyoruz. Yanık ünitesinden, tüp bebek ünitesine kadar, madendeki zehirlenme birimlerinin tedavisinin yapıldığı alanlara kadar ne varsa tamamının herhangi bir büyükşehir hastanesi aranmadan burada Kastamonu'da çözülmesini planlıyoruz. Bu hayalimiz ne zaman gerçekleşir? Yaklaşık 4-5 yıllık bir süreç. Diş Hekimliği Fakültesinin binası bittiğinde belki bir takım kısmi iyileştirmeler gerçekleştirilebilir" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da kurulacak tarım lisesinin bölgeye hitap edeceğini belirten Uluay, "İnebolu Limanıyla ilgili özel sektör de orası biliyorsunuz taş ocağı ile ilgili bir takım sıkıntılar vardı. Limanı genişletecekler. Taşocağı sorunu çözülüp İnebolu Limanı genişlediği takdirde o gümrük illaki olacak. Yani gümrük olmadan zaten havaalanında işlemiyor uluslararası manada. Kastamonu sanayisinde ihraç edenler de bu gümrükle ilgili sıkıntılar çok yaşadılar. Çünkü buradan ürünü ihraç edeceği ürünü götürüyorlar gümrüğe, gümrükte tekrar onların sayımıydı, dökümüydü derken birçok sıkıntılar oluyor. Gümrükte Kastamonu'da olur buradan mühürlenirse ihracatta rahatlar diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Devlet Hastanesinin eski binasının yıkılarak yerine yeni binanın yapılacağını ve Sağlık Bakanlığının dışarıda kalan bütün birimlerinin burada toplanacağını söyleyen Uluay, "Hastane, stat, viyadük ve tünellerle ilgili özel bir çaba içerisine girdik. Stat ve hastane belirli bir noktada hızlandı" dedi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark sorunun çözüleceğini söyleyen Uluay "Bin 500 araçlı bir otopark yapılacak. İlçelerdeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Em doktor olarak hem de malzeme bakımından ilçeleri güçlendireceğiz" dedi.