Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Anma Programında Konuştu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak birincil görevimiz bu ülkeye sahip çıkacak değerlerine sahip çıkacak ülkenin millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 7. vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Şehit Aybüke öğretmenin mezarı başında annesi Zehra Yalçın, babası Sadık Yalçın ve kardeşi Aybar Yalçın ile birlikte dua eden Bakan Tekin, daha sonra şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

2017 yılının Türkiye'de çok kritik dönemlerin yaşandığı bir dönem olduğunu dile getiren Bakan Tekin, "2016 yılında PKK'nın ikiz kardeşi FETÖ kalkışmada bulundu. Ardından başarısız olunca diğer kardeş PKK bir kez daha devriye girdi. 2017 yılını hatırlayacaksak olursak PKK'nın sivillere yönelik, özellikle eğitim camiasına, öğretmenlerimize yönelik, okullarımıza yönelik, öğretmenlerimize saldırılarıyla hatırladığımız bir yıl oldu. Sadece öğretmenlerimiz değil yine aynı yıl siyasi partilerin başkanları, yol yağım çalışmalarındaki sivil işçilere varıncaya kadar bölgeye, bölge insanına bölgenin kalkınmasına hizmet etmek isteyen terörüm kökünü kurutmak için çaba sarf eden tüm sivillere yönelik topluca bu tür hain saldırılar yapıldığı bir dönem oldu. Bu dönemde biz iki kardeşimizi, meslektaşımızı, değerli öğretmemizi şehit verdik. Şehitlerimizden birisi Aybüke öğretmenimiz. Bugün burada şehit öğretmenlerimizden Şenay Aybüke öğretmenimizi ailesiyle birlikte anmak için bulunuyoruz. Diğeri de aynı tarihlerde kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenimiz" dedi.

"Terör örgütlerinin hiçbirisi bu anlamda bizim azmimizi kıramaz"

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak birincil görevimiz bu ülkeye sahip çıkacak değerlerine sahip çıkacak ülkenin millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz" diyen Bakan Tekin, "Terör örgütlerinin hiçbirisi bu anlamda bizim azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu ülkeyi bize vatan kılan başta Atatürk olmak üzere şehitlerimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizde onların bu fedarkarlıklarına karşılık olarak bu ülkeye sonuna kadar sahip çıkacak kuşaklar yetiştireceğiz. 86 milyonun tamamıyla bu mücadeleyi vereceğiz. Toplumun tüm kesimleri burada. Milletimiz burada. Burada olmayanlar bizim birliğimiz görüp Aybüke ve Necmettin öğretmenimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize birer Fatiha okursak görevimizi yerine getirmiş oluruz" diye konuştu.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Baba Sadık Yalçın da, "Allah devletimize ve milletimize böyle acı günler yaşatmasın. Üzüntü duymasınlar. Şu anda görev başında olan öğretmenlerimiz eğitim dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayıp öğrencilerine karnelerini versinler. Ebediyete intikal etmiş olan tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Sayın bakanıma bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Anma programına Vali Zülkif Dağlı, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı. - ÇORUM