Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'den yeni yıl mesajı: \'Hiçbir terörist, kahraman mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır\'

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajda, "Hiçbir terörist, kahraman mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır" ifadelerini yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, MSB olarak görevleri üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023 yılını geride bıraktıklarını ve 2024 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Güler, "Bu vesileyle, emeklisinden muvazzafına Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin personelinin 'Yeni Yılını' en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Güler mesajında, 2023 yılının da bölgede ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olduğunu vurguladı.

2023 yılının hemen başlarında meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin Türk milletine çok derin acılar yaşattığının altını çizen Güler, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşların yanında olduğunu belirten Güler, "Bugün de hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarına, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde üstün bir gayretle aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi

"Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahküm olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir"

Mesajında, MSB ve TSK'nın; devletin bekası, Türkiye ve Türk milletinin güvenliği için tüm faaliyetleri azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Bakan Güler, "Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmuş, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmiştir. 'Hudutlarımızı namusu bilen' Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir. Tarihimizin en başarılı dönemini yaşamakta olduğumuz terörle mücadelede ise kahraman Mehmetçiğimizin elde ettiği destansı başarılarla, terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahküm olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir" dedi.

"Hiçbir terörist, kahraman mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır"

Bakan Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman Türk askerinin şehadet makamına ulaştığını hatırlatarak, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve kederli aileleri ile Türk milletine başsağlığı diledi. Güler, "Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları kahraman şehitlerimiz; şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde yerlerini aldılar. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak; onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak; fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz. Bilinmelidir ki son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir terörist, kahraman mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eli kanlı teröristlerin bu coğrafyada yok olup gidinceye kadar operasyonların; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edeceğini bildiren Güler, "Terörle mücadelemizin yanı sıra, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimiz de tavizsiz şekilde korunmuştur. Son dönemde olumlu ilişkiler yaşadığımız Yunanistan ile sorunlarımızı, uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözme gayretindeyiz. Sorunlarımızı barışçıl bir yolla çözmek için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi her zaman ifade ediyoruz. Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her şartta desteklemeye; Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gerginliklerin savaşa evrildiği bir dönemde Türkiye'nin müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline dönüştüğünü belirten Güler, Bu doğrultuda bölgede ve dünyada yaşanan sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenildiğini belirtti.

'İki Devlet, Tek Millet', anlayışıyla Azerbaycan'la her alanda ilişkilerin daha da ileri taşındığını kaydeden Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz kardeşlik bağı, Kafkasya'daki sorunların çözümü için önemli bir kapı aralamıştır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da can gardaşlarımızın yanında olacağız. Aynı şekilde tarihi köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Libya'da da eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz başarıyla sürdürülmüş, sükünet ortamının oluşması için büyük gayret sarf edilmiştir. Ayrıca NATO'daki görev ve sorumluklarımız da başarıyla yerine getirilmiş; Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna-Hersek'te ve daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük sorumluluklar üstlenilerek bölge ve dünya barışına katkı sağlanmıştır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da gerginliğin başlangıcından itibaren, ortaya çıkan krizlerin çözümüne yönelik gayretlerimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliği ve direktifleri ile sürdürülmüştür. Tüm bu faaliyetlerimiz ile eş zamanlı olarak personelimizin yeni harp tekniklerine ve gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde her zaman göreve hazır olması için muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlarımız da başarıyla icra edilmiştir."

Bugüne kadar elde edilen tüm başarılarda en büyük payın, aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerin aziz hatırasına, gazilere ve onların emaneti ailelerine sahip çıkmak ve daima yanlarında olmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Ordunun gücüne güç katmak için 2023 yılında birçok yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemine envantere dahil ettiklerini bildiren Güler, "Ordumuzun gücüne güç katmak için 2023 yılında birçok yerli ve milli savunma sanayisi ürünü silah sistemini envanterimize dahil etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, yerli ve milli savunma sanayimizi ilerilere taşıdıkça, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik katkımız daha da artacaktır. MSB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı ailemizin tüm fertlerine, emeklilerimize, gazilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA