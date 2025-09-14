Mobil Göç Noktaları 375'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mobil Göç Noktaları 375'e Ulaştı

14.09.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2025'te Mobil Göç Noktası sayısını 375'e çıkararak düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar attı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2025 yılında Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 375'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzensiz göçle mücadelede, sahadaki kapasitesini arttırdı. 2025 yılında Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 375'e ulaştı. Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan bu sistemin yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanmasını sağlayarak önemli bir denetim mekanizması haline geldi.

Yüz binlerce kontrol, on binlerce tespit

Türkiye'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktaları kısa sürede somut sonuçlar verdi. 2024 yılında 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulandı ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi. 2025'te ise araç sayısının 375'e çıkmasıyla birlikte denetimlerin hızı ve kapsamı daha da genişledi.

2025'te 4 Binden fazla operasyon

Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda da dikkat çekici sonuçlar elde edildi. 2025 yılı içinde 4 bin 125 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 2 bin 719'u tutuklandı. Bir önceki yıl ise 7 bin 871 operasyon yapılmış, 13 bin 61 kaçakçı yakalanmıştı

32 Merkez, 18 bin 780 kişilik kapasite

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani şartlarda barınmasını sağlıyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına uygun yapıdaki merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetleniyor.

Uyum projeleriyle topluma katılım

Türkiye'nin göç politikası yalnızca düzensiz göçle mücadeleye odaklanmıyor 'Sosyal Uyum', 'Yaşam Eğitimleri', 'Çocukların Korunması Projesi' ve 'İstihdamda Uyum Programları', yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Türkiye, Sağlık, Göçmen, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mobil Göç Noktaları 375'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

14:18
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler
Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:45:24. #7.13#
SON DAKİKA: Mobil Göç Noktaları 375'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.