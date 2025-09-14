Mobil Göç Noktaları 375'e Ulaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2025 yılında Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 375'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzensiz göçle mücadelede, sahadaki kapasitesini arttırdı. 2025 yılında Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 375'e ulaştı. Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan bu sistemin yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanmasını sağlayarak önemli bir denetim mekanizması haline geldi.

Yüz binlerce kontrol, on binlerce tespit

Türkiye'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktaları kısa sürede somut sonuçlar verdi. 2024 yılında 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulandı ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi. 2025'te ise araç sayısının 375'e çıkmasıyla birlikte denetimlerin hızı ve kapsamı daha da genişledi.

2025'te 4 Binden fazla operasyon

Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda da dikkat çekici sonuçlar elde edildi. 2025 yılı içinde 4 bin 125 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 2 bin 719'u tutuklandı. Bir önceki yıl ise 7 bin 871 operasyon yapılmış, 13 bin 61 kaçakçı yakalanmıştı

32 Merkez, 18 bin 780 kişilik kapasite

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani şartlarda barınmasını sağlıyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına uygun yapıdaki merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetleniyor.

Uyum projeleriyle topluma katılım

Türkiye'nin göç politikası yalnızca düzensiz göçle mücadeleye odaklanmıyor 'Sosyal Uyum', 'Yaşam Eğitimleri', 'Çocukların Korunması Projesi' ve 'İstihdamda Uyum Programları', yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor. - ANKARA