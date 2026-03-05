MSB: Saldırılara Son Verilmeli

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail tarafından yapılan saldırılarla başlayan İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin tarafları, saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

MSB haftalık basın bilgilendirme toplantısı Bakanlıkta gerçekleştirildi. Toplantıda MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından, İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yönelik balistik mühimmat, terörle mücadele, hudut güvenliği, İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmalara ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Tuğamiral Aktürk, İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO haba ve füze savunma unsurlarınca zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"Kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz"

Mühimmatın imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğunun belirlendiğini aktaran Aktürk, "Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz" diye konuştu.

Türk Silahlı kuvvetlerinin, Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği faaliyetlere de değinen Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde; 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların başarıyla devam ettiği Suriye Harekat Alanlarında ise Menbic bölgesinde imha edilen 2 kilometrelik tünelle birlikte imha edilen tünel uzunluğu 761 kilometreye ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

"Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır"

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiğine değinen Tuğamiral Aktürk, "Hafta boyunca; 126 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 200 olmuş, hafta içerisinde engellenen bin 495 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 760'a ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde; Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 116 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Diğer yandan, İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm hudutlarımızda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır" dedi.

İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizen Aktürk, "Masum sivillerin hayatına ve bölgemizin huzur ve istikrarına kasteden çatışmaların derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz.Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ve sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları çerçevesinde hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmat teslimatının gerçekleştiğini aktardı.

Aktürk'ün açıklamalarının ardından MSB tarafından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yönelik açıklamalar yapıldı.

"Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyoruz"

İran'daki son duruma ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda; tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran'dan Türkiye sınırlarına doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımlarının ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla "Hudut namustur" anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin komşu ülkelerin bölünmesinden değil toprak bütünlüklerinin korunmasından yana olduğunun altı çizilerek, "Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran'ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK'ın İran'da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz" denildi.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisi olduğu vurgulanarak, Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı garantörlüğün verdiği yetkileri kullanmaktan çekinilmeyeceğine de dikkat çekildi. - ANKARA