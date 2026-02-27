Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu: Deprem Bölgesinde Kosgeb Borçları Silinmeli, Faizsiz Kredi Desteği Sağlanmalı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında işletme temsilcileriyle bir araya geldi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu "Son dönemde KOSGEB kredi borçlarının silinmesiyle ilgili de gündem oluşturuyoruz. Bugüne kadar alınan borçların ödeme günleri geldi ancak KOSGEB kredilerini ödeyecek durumda değiliz." dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan ayı kapsamında basın alanında faaliyet gösteren; gazete, televizyon, radyo ve reklam ajanslarından oluşan 11. gruba ait üye temsilcileriyle bir araya geldi. Sadıkoğlu, iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

"Üyelerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz"

Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden bu yana üyelerle biraraya gelmeye ve basınla iletişim halinde olmaya önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimizle bir araya gelmek, basınımızla iletişim halinde olmak adına Ramazan aylarında iftar programlarımızı sürekli gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Pandeminin ve depremin etkileriyle iki yıl pandemide, hemen hemen üç yıl da depremde kaybettiğimiz bir süreç var. O süreçlerde öncelikler değiştiği için bu organizasyonları biraz aksatmamıza rağmen gönlümüz hep üyelerimizle bir araya gelme arzusu içerisinde oldu."

"Malatya'nın sorunlarını her platformda gündeme getiriyoruz"

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Malatya'nın sorunlarının sürdüğünü belirten Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a dosya sunduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kendileri sunduğumuz problemlerle ilgili dosyalarımızı kabul etti, bilgilerimizi not aldı. Destek vereceğiyle ilgili de açıkçası umutlandık. Malatya'nın sorunlarını sürekli gündeme getiriyoruz. Bakanlara, Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcılarımıza, iktidarıyla muhalefetiyle vekillerimizi burada ayrıştırmadan odamızda en üst seviyede ağırlıyor ve sizlerin problemlerini aktarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda dosyalar sunmaya da gayret gösteriyoruz. Genelde özellikle bürokrasiye ve belediyelere, ayrıca bakanlıklara ziyaretler gerçekleştirmek suretiyle sizlerin problemlerinin bir noktada çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

"Sorunları gündemde tutuyoruz"

Konut ve işyeri hak sahipliği konusunda mağduriyetlerin yaşandığına vurgu yapan Sadıkoğlu, sorunları sürekli gündemde tutuklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Hem iş yerlerinde hem konutlarda yaşanan sorunları biliyoruz, bunları sürekli gündemde tutuyoruz. Yerinde dönüşüm desteklerinin yetersizliği, yerinde dönüşüm yaptıran vatandaşlarımız için maliyetlerin artması sebebiyle KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sürekli dile getirdiğimiz bir konu. Mücbir sebep süresinde, inanın Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem bölgede hem de buradaki bütün STK'larla birlikte sizlerin hakkını savunarak vergi süresinin, iş yerleri teslim edilinceye kadar uzatılması için gayret gösterdik. Ancak bu süre biraz kısa oldu ve vergi ödemeleri başladı. Biz şunu söyledik: İş yerleri tamamen teslim edildikten sonra başlatılsın."

"KOSGEB kredilerini ödeyecek durumda değiliz"

Organize sanayi bölgeleri açısından 6. Bölge teşviklerinin devamının büyük önem taşıdığını belirten Sadıkoğlu, KOSGEB kredi borçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde KOSGEB kredi borçlarının silinmesiyle ilgili de gündem oluşturuyoruz. Bugüne kadar alınan borçların ödeme günleri geldi ancak KOSGEB kredilerini ödeyecek durumda değiliz. Bunun, iş yerleri teslim edilinceye kadar en azından ötelenmesi, mümkünse silinmesi en büyük arzumuzdur."

Sadıkoğlu, deprem bölgelerinde pozitif ayrımcılık yapılması ve faizsiz kredi desteğinin sağlanmasının işletmeler açısında büyük önem taşıdığını belirterek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.