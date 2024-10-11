Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'ten Filistin İçin 'Derhal Barış' Çağrısı - Son Dakika
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Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'ten Filistin İçin 'Derhal Barış' Çağrısı

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş\'ten Filistin İçin \'Derhal Barış\' Çağrısı

Türkiye'yi Brüksel'de temsil eden Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Avrupa Bölgeler Haftası etkinliklerinde Filistin için barış çağrısında bulundu. Güneş, gençlerin siyasete katılımının önemine de vurgu yaptı.

11.10.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Genç Seçilmiş Politikacılar programı çerçevesinde Brüksel'de düzenlenen Avrupa Bölgeler Haftası'nda Türkiye'yi temsil eden Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Filistin için 'derhal barış' çağrısı yaptı.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Avrupa Birliği'nin Genç Seçilmiş Politikacılar (YEP) programı kapsamında, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Bölgeler Haftası etkinliklerinde Türkiye'yi temsil etti. Konuşmasını boynundaki kefiye ile yapan Güneş, Filistin için barış çağrısında bulundu. 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Baran Güneş, Avrupa'nın dört bir yanından belediye başkanları ve yerel yöneticilerin bulunduğu gruba Filistin'de yaşanan zulme karşı daha yüksek sesle itiraz edilmesi gerektiğini hatırlattı ve "Derhal Barış" çağrısı yaptı. Konuşması sırasında Filistin'de mezalime uğrayan siviller için boynunda bir "Kefiye" takan Güneş, Nablus'ta öldürülen aktivist Ayşegül Ezgi Eygi'yi de, Aliya İzzetbegoviç'in "Ve her şey sona erdiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır" sözleriyle andı.

Baran Güneş, Brüksel'de gerçekleştirilen etkinliklerdeki konuşmasında, gençlerin yerel yönetimlerdeki temsilinin artırılmasının, sürdürülebilir kalkınma ve demokratik değerlerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını da söyledi. Güneş, "Gençlerin siyasete katılımı yalnızca gelecekte değil, bugün de oldukça önemli. Karar mekanizmalarında yer almaları, dinamik ve yenilikçi çözümler üretmek açısından büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Avrupa Bölgeler Haftası'nın her yıl Avrupa genelindeki bölgesel liderlerin ve genç politikacıların bir araya gelerek, Avrupa'daki politikalar ve sürdürülebilir kalkınma üzerine görüş alışverişinde bulunduğu önemli bir platform olduğunu söyleyen Güneş, "Bu etkinliklere katılımımız, Mudanya Belediyesi'nin uluslararası düzeydeki iş birliklerine verdiği önemin de bir göstergesidir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'ten Filistin İçin 'Derhal Barış' Çağrısı - Son Dakika

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