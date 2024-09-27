Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne Fitch Ratings\'ten \'AAA\' Notu

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten 10'uncu kez en yüksek not olan "AAA" aldı. Ayrıca Belediye, bir diğer değerlendirme unsuru sonucunda "bbb(+)" seviyesiyle bağımsız finansal kredi profili(SCP) ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu Eylül ayında tekrar en yüksek seviye olan "AAA" olarak belirledi. Ulusal ölçekteki uzun vadeli kredi notu alanında en yüksek derece olan "AAA", Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor. Harcamaların sürdürülebilirliği ve ayarlanabilirliği ile borç ve likidite sağlamlığı gibi ölçütlerde gösterilen başarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara, İstanbul, Manisa, Bursa, Antalya ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte kredibilitesi en yüksek kurumlar arasındaki yerini korumasını sağladı.

Fitch Ratings'in bir diğer değerlendirme unsuru sonucunda da "bbb(+)" seviyesinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bağımsız finansal kredi profili (SCP) ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Başkan Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları, projeleri ve hedefleri ile vatandaşlara güven verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi devam eden yatırımları, projeleri, hedeflediği Dünya Kenti Muğla vizyonu ile geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dünya'nın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Eylül ayı kredi notumuzu yine en yüksek not olan AAA olarak açıkladı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle Muğlamıza en fazla yatırım yapan kurumuz. Büyükşehir Belediyemiz hizmetleri ile vatandaşların yanında olurken güçlü mali yapısı, öz kaynaklarını doğru kullanımı ile Muğlalı hemşehrilerimize güven verirken dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından da tam not almaya devam ediyor. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz ve hemşehrilerimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."