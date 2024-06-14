Muğla'da Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Muğla'da Bayram Tatili Yoğunluğu

Muğla, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerle dolup taşıyor. Tatilcilerin yoğun ilgisiyle kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler artarak devam edecek.

14.06.2024 17:44
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Muğla, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerle dolup taşıyor. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya yoğun ilgi gösteren tatilciler, kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. Özellikle İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

Yoğun trafik nedeniyle Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ve yolculara broşür dağıtarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki riskleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yetkililer, bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Tatilcilerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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