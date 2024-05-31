Muğla'da Gazze için dualar edildi - Son Dakika
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Muğla'da Gazze için dualar edildi

Muğla\'da Gazze için dualar edildi

Muğla'da, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği terör ve katliamların son bulması amacıyla sabah namazında yapılan dualara büyük bir katılım sağlandı. Muğla'nın merkezindeki tarihi Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirilen dua etkinliği, cemaati duygulandırdı. Müftü Dr. Ertuğrul Akın tarafından yapılan dua ile Gazze'nin kurtuluşu için Allah'tan yardım dilendi. Muğla'daki tüm camilerde sabah namazı sonrasında yapılan dualarla Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için niyazda bulunuldu. Bu etkinlik, Muğla halkının Gazze'ye destek olma ve acılarını paylaşma amacını taşıyor.

31.05.2024 09:55
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Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da sabah namazında Gazze için dualar edildi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği terör ve katliamların son bulması amacıyla edilen dualar, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Muğla'nın merkezindeki tarihi Kurşunlu Camii'nde, Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın tarafından yapılan Gazze duası, cemaati duygulandırdı. Cami İmam Hatiplerinden Ali Yılmaz ve Müezzin Kayyım Salih Baydur'un okuduğu Fetih ve Yasin Sureleri ile yapılan tesbihatın ardından, Müftü Akın Gazze'nin kurtuluşu için dua etti.

Müftü Akın, duasında birlik ve beraberlik temennisinde bulunarak, Gazze'nin İsrail zulmünden kurtulması için Allah'tan yardım diledi. Cami cemaati, Müftü Akın'ın duasına hep birlikte "amin" diyerek eşlik etti. Kurşunlu Camii başta olmak üzere, Muğla'nın tüm camilerinde sabah namazı sonrasında Gazze'nin kurtuluşu için dualar yapıldı. Camilerde toplanan cemaat, yapılan dualarla Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için niyazda bulundu.

Muğla'daki camilerde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Gazze halkına destek olma ve onların acılarını paylaşma amacı taşıyor. Müftü Akın, Müslümanların bu tür dualarla bir araya gelerek, mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu anlamlı etkinlik, Muğla halkının Gazze için duyduğu derin üzüntü ve dayanışma duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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