Muğla'da Oda Başkanına Görevi Kötüye Kullanma Davası - Son Dakika
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Muğla'da Oda Başkanına Görevi Kötüye Kullanma Davası

Muğla Kamyoncu, Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, görev gereklerine aykırı olarak fazla para tahsil etme iddiasıyla dava açıldı. Toplamda 1 milyon 585 bin 691 lira fazla para alındığı belirlendi.

12.02.2025 13:00  Güncelleme: 14:16
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Kamyoncu, Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı A. Ö. ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, şikayet üzerine yapılan denetimde, görev gereklerine aykırı olarak 2022-2024 yılları arasında toplam 1 milyon 585 bin 691 lira fazla para tahsil edildiği tespiti üzerine, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla dava açıldı.

Muğla Kamyoncu, Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası'nda bir üye, Oda Başkanı ve yönetimi hakkında, "oda tarafından basılı kağıtlardan veya plakalardan hizmet bedeli ve bağış adı altında herhangi bir ücret alınmaması gerekirken, para alındığı ve oda yöneticileri tarafından muhtelif gideler adı altında para alınarak esnafların mağdur edildiği" iddiasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi tarafından oda kayıtlarında denetim yapıldı.

1 milyon 585 bin 691 TL fazla para tahsil edilmiş

Yapılan denetimde, görev gereklerine aykırı olarak, plaka satış sırasında yapılan hizmetlerden dolayı iş sahiplerinden hizmet bedeli, oda hizmeti ve yeni üye kayıt hizmeti adı altında, 2022'dea 394 bin 584 lira, 2023'te 747 bin 132 lira ve 2024'te 443 bin 974 lira olmak üzere toplam 1 milyon 585 bin 691 lira fazla para tahsil edildiği ve bu paranın oda kayıtlarına girdiği tespit edildi.

Görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açıldı

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişince yapılan inceleme uyarınca, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Başkan ve 7 yönetim kurulu üyesi hakkında, "bu uygulamaların vatandaşları ve oda üyelerini maddi zarara uğrattığı ve mağduriyetlerine yol açtığı" gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Şoförler Esnaf Odası üyesi, Başkanı ve yönetimi hakkında, "zimmet, resmi belgede sahtecilik ve 237 sayılı taşıt kanuna aykırılık" suçlamalarından ise "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Bakanlık diğer suçlardan da dava açılmasını istedi

Ticaret Bakanlığı ise bu kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara itiraz ederek, "zimmet, resmi belgede sahtecilik ve 237 sayılı taşıt kanuna aykırılık" suçlarından da bahsi geçen kişiler ile ilgili kamu davası açıklaması gerektiğini talep etti.

Başkan ve yönetim suçlamaları kabul etmedi

Oda Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Başkan A. Ö. ifadesinde, basılı evraklardan sürücü kurslarına verilen belgelerden fazla para almadıklarını, basılı evrakları ve plakaları federasyondan gelen fiyat tarifesine göre sattıklarını savundu. Başkan A. Ö'nün ifadesinde, "Odanın iş ve işleyişini zamanında ve etkin şekilde yürütebilmek, sigorta ve vergi borçlarını zamanında ödemek, şoför esnafımızın araçlarını kaza ve arıza durumlarında, ücretsiz yol yardımında bulunulması için kayıtlarda ücret aldık. Müfettiş denetlemesi devam ederken 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve İçişleri Bakanlığı protokolü ile belirlenen fiyat tarifesi haricinde diğer gelirler adı altında hiçbir ücret alınmamaktadır" dediği öğrenildi.

Bir Oda üyesi ise Mabolla Medya'ya yaptığı açıklamada, "Muğla'nın 2014'te Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından, şehir genelinde otobüsler için verilen plakalar ve diğer kamu kurumlarına tahsis edilen plakalar konusunda bir inceleme yapılmalı. Kurumların, herhangi bir zarara uğratılıp uğratılmadığı tespit edilmeli" iddialarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Oda Başkanına Görevi Kötüye Kullanma Davası - Son Dakika

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