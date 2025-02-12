Muğla'nın Spor Turizmi İçin Önemli İsim Vefat Etti - Son Dakika
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Muğla'nın Spor Turizmi İçin Önemli İsim Vefat Etti

Muğla\'nın Spor Turizmi İçin Önemli İsim Vefat Etti

Ali Haydar Küçük, Muğla'nın spor turizmine yaptığı katkılarla anıldı, 70 yaşında hayatını kaybetti.

12.02.2025 14:38
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Muğla'da spor turizminin ön plana çıkmasında büyük gayretleri oylan Muğla Eski Vali Yardımcısı Ali Haydar Küçük 70 yaşında rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.

1997 yılında Muğla Vali Yardımcısı olarak atandıktan sonra özellikle kayak, kano, dağcılık ve su sporları konusunda yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Ali Haydar Küçük İzmir Vali Yardımcılığından emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştı.

Vefat eden Muğla eski Vali Yardımcısı Ali Haydar Küçük'ün vefatının ardından önce Muğla Barosu önünde tören düzenlendi. Küçük'ün cenazesi Menteşe Kurşunlu Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Düzenlenen törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ali Haydar Küçük

1955 yılında Elazığ'ın Guleman ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Guleman'da, lise eğitimini Ankara Çankaya Lisesi ve Balıkesir'de tamamladı. 1972 yılında Ankara Hukuk Fakültesine girerek 1978 yılında mezun oldu. 1979 yılında memuriyet hayatına başlayan Küçük, çeşitli il ve ilçelerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevinde bulundu.

Muğla'ya 1997 yılında atanan Ali Haydar Küçük, görev yaptığı dönemde Muğla'nın turizm potansiyelini arttırmaya yönelik önemli çalışmalara imza attı. Ali Haydar Küçük Fethiye Ölüdeniz Sahilinin Muğla Valiliğine kazandırılarak bölgenin tanıtımına katkı sağlanması, Erendağ ve Sandıras Dağı'nın spor turizmine kazandırılması ile ilgili altyapı çalışmaları, Fethiye Babadağ'ı yamaç paraşütü ve telesiyej altyapı çalışmaları, Köyceğiz/Dalyan/ Ortaca Bölgelerinin atık su arıtma ve ayrıştırma tesislerinin altyapı çalışmalarında bulundu.

Küçük, Dağcılık Federasyonu'nda Hukuk ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunurken, Muğla Bölgesinde dağcılık ve doğa sporlarının gelişimine katkı sağladı. Fethiye Kayaköy'ün tarihi ve mimari dokusunun korunarak turizme kazandırılmasında büyük rol oynamıştır. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın Spor Turizmi İçin Önemli İsim Vefat Etti - Son Dakika

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