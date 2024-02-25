Başkan Böcek, Seçim Koordinasyon Merkezleri\'nin Açılışına Katıldı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez, Serik ve Alanya'da Seçim Koordinasyon Merkezleri'nin açılışına katıldı. Görev süresi boyunca kimseyi ötekileştirmeden Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesine hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Böcek, "Biz birilerinin parasıyla köşeyi dönmeye gelmedik. Milletin parasıyla millete yatırım yapmaya geldik. Allah'a da halka da hesap vereceğiz. Milletin parasını millete harcamaya devam edeceğiz. Halkımızın desteğiyle bir kez daha göreve geldiğimizde Antalya'da hangi çağın yaşandığını herkes görecektir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz'ün Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa; CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Belediye Muratpaşa Belediye Başkanı ve Adayı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Milletvekilleri Aliye Coşar, Sururi Çorabatır, Cavit Arı, kadın ve gençlik kolları başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Büyük bir coşkuya sahne olan açılışta konuşan Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Alnımız açık başımız dik çünkü biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak, kimseyi ötekileştirmeden, siyasi görüşü nedeniyle cezalandırmadan bugünlere geldik. Antalya'mızda size, bize yakışan siyaset üstü bir çalışma yaptık. Kepez'de bugüne kadar yapılmamış olan 182 kilometre. kanalizasyon yaptık. 265 kilometre içme suyu çalışması gerçekleştirdik. Ücretsiz hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezimizi Kepez'e açtık."

Kepez'de geçmiş dönemden kalan sorunlar nedeniyle halkın yaşayacağı pek çok mağduriyetin de önüne geçtiklerini belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"ANTALYA'DA HANGİ ÇAĞIN YAŞANDIĞINI HERKES GÖRECEK"

" Sur Yapı'da seçildiğimiz gün gün itibarıyla 6 ay içerisinde 6 bin 500 dairenin tamamlanmış olması gerekiyordu. Hiç utanmadan sıkılmadan oraya gidip bazı ilçe başkanları bizi protesto ettirmeye çalıştı ama halkımız buna inanmadı. Şimdi orada 3 bin 565 dairenin tapusunu verdik. 550 tapu şu anda hazır en kısa sürede onu da vereceğiz. Orada Pazar yerinin temelini attık. Ayrıca orada en büyük parkları yapıyoruz. Seçimle ilgili de orada yapacağımız birçok proje var. Güneş Mahallesi'nde 211 hak sahibine bizden önceki dönemde söz verilen 545 daire vardı. Söz Muhittin Böcek sözü dedim ve seçim vaatlerim arasında olmamasına rağmen 1,5 yılda bitirdim. Attığım imzalarda hep sizi, hep kundaktaki çocuğu düşündüm. Attığım her imzanın da arkasında oldum. Şimdi Güneş Mahallesi'ne en özel camiyi yapıyoruz. Milletin parasını millete harcamaya devam edeceğiz. Milletimizin desteğiyle Kepez'de ve Antalya'da hangi çağın yaşandığını herkes görecek."

Böcek, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz'ün de Kepez'e ve Kepez'in sorunlarına son derece halim bir başkan adayı olduğunu belirterek, "Kepezli hemşehrilerimin gerçek sorunlarına odaklanacak ve çözüm üretecek, sosyal belediyecilik anlayışını Mesut Kocagöz ile birlikte Kepez'e kazandıracağız" diye konuştu.

CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Kocagöz de Kepez'in daha iyi yönetilmeyi hak ettiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"650 bin Kepezlinin Kepez Belediyesi'nden eşit şekilde faydalanması gerekiyor. Bu kadar verginin toplandığı bir ilçede yoksulluk varsa bir rant düzeni var demektir. Rantçı değil halkçı anlayışı getireceğiz. Hayallerimizi ve hayallerinizdeki Kepez'i birlikte inşa edeceğiz."

SERİK SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILDI

Başkan Böcek'in bir sonraki durağı ise Serik ilçesi oldu. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Adayı Ümit Uysal, Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul, Milletvekilleri Aliye Coşar, Sururi Çorabatır, Cavit Arı, kadın ve gençlik kolları başkanları ve Serikliler ile birlikte Serik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

SERİK'TE YERALTI VE YERÜSTÜNE YATIRIM

Serik'in gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu paylaşan Böcek, 5 yılda Serik halini iyileştirdiklerini, kültür merkezini bitirerek açtıklarını belirtti. Bunun yanında altyapı yatırımlarına da büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Böcek, şunları belirtti:

"Bazı belediye başkanları yer üstüne hizmet yapmayı tercih eder. Biz hem yer üstüne hem yer altına hizmet ettik. İçme suyu borularının değişimi, kanalizasyon hattı, arıtma tesisi, kültür merkezi çalışmalarımızı yaptık. Önümüzdeki 5 yıl Kadir Kumbul ile el ele vererek Serik'imizi bambaşka bir vizyona kavuşturacağız."

CHP Serik Belediye Başkan Adayı Bekir Kumbul da seçimi kazanacağına olan inancını dile getirdi. Serik için yapacağı çalışmaları anlatan Başkan Adayı Kumbul, şunları aktardı:

"MODERN BİR SERİK'İ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

"Makamın bizi şımartmasına izin vermeyeceğiz. Belediyenin kaynaklarını israf etmeyeceğiz. İşi ehline vereceğiz, liyakatlı insanlarla çalışacağız. Hızlı ve çözüme dayalı bir hizmet anlayışımız olacak. 7'den 70'e herkesi dinleyip birlikte çözüm üreteceğiz. Birlikte üretecek, birlikte kazanacak, hakça paylaşacak ve modern bir Serik'i birlikte inşa edeceğiz. Biz kazandığımızda herkes kazanacak."

BAŞKAN BÖCEK ALANYA'DAN BAKAN ERSOY'A SESLENDİ

Başkan Böcek, Alanya Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına da katıldı. Alanya'nın hem tarım hem turizm açısından son derece önemli bir yer olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a gücendiğini belirterek, şunları söyledi:

"2 milyar 781 milyon TL Alanya'ya yatırım yaptık. Bütün vatandaşlarımız benim sözümü kalbine yazdılar. Sizleri hiç aldatmadan yoluma devam ettim. Turizm Bakanına Alanya'dan sesleniyorum. Turizmciler adına, Antalyalılar adına ona gücendiğimi söylüyorum. CHP'li belediyeler arıtmaları yapmıyor biz yapıyoruz diye Cumhurbaşkanını kandırdılar. Belek'te arıtmayı bakanlıkla imzaladığımız protokolle iş birliğiyle yaptık. 20 yıl atıksu gelirimi verdim bakanlığa. Antalyalı hemşehrilerim adına imza attım. Turizm Bakanı Kemer'de arıtmaları ziyaret etmiş iş bize düştü biz yapıyoruz diye Kemer'de de söylemiş. 27 yıl atıksu gelirimizi veriyoruz Kemer'deki arıtmanın yapımı için. Kimse kimseyi kandırmasın."

Antalya'dan Alanya'ya gelirken 70'ten fazla trafik lambasından geçmek zorunda kalındığını söyleyen Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse Alanyalı hemşehrilerimi kandırmaya kalkmasın. 21 yıldır her seçim zamanı Antalya-Alanya arası hızlı tren gündeme gelir ama bir türlü yapılmaz. Türk turizminden kazanılan 50 milyar dolar gelirin 22-23 milyar doları Antalya'dan. Parayı buradan kazanıp yatırımları başka yerlere yapıyorlar. Ben birilerinin parasıyla köşeyi dönmeye gelmedim. Milletin parasıyla millete yatırım yapmaya geldik. Allah'a da halka da hesap vereceğiz. 21 senedir Alanyalıyı Gazipaşalıyı 70 tane trafik ışığından geçirmeye utanmadınız mı diye soracaklar size."

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik de Alanya'nın potansiyelini yeteri kadar kullanamadığını belirterek, şunlara yer verdi:

"ALANYA POTANSİYELİNİ KULLANAMIYOR"

"Tarım, turizm ve bunları tamamlayan sanayi ve hizmet sektöründe yüksek katma değer sağlayan bir Alanya istiyoruz. Yaşam kalitesi artmış, çevresel değerlerini koruyan, daha yeşil, daha mavi bir Alanya istiyoruz. Kent mimarisi ve peyzaj planlamasıyla örnek bir Alanya, kültürel değerlerine sahip çıkmış, sanatı ve sanatçıyı yücelten bir Alanya istiyoruz. Ulaşım sorununa çağdaş çözümler getirmiş bir Alanya'yı hayal ediyoruz. Alanya'nın sorunlarını Muhittin Başkanımızla beraber el ele çözeceğiz."