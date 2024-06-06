Muş'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi - Son Dakika
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Muş'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda bir yıl boyunca üretilen el emeği göz nuru ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye Vali Avni Çakır da katılarak kursiyerlere destek verdi.

06.06.2024 18:20
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Muş'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

MUŞ - Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda bir yıl boyunca üretilen el emeği göz nuru ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan bir birinden değerli ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla açılan sergi görücüye çıktı. Kent Meydanı'nda düzenlenen sergi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda bir konuşma yapan Vali Avni Çakır, yaklaşık bin 500 kursa 25 bin dolayında kursiyerin katıldığını belirterek, "Yaklaşık bin 500 civarında kursumuz ve 25 bin civarında da kursiyerle son kapanış sergisine ulaşmış bulunuyoruz. Amacımız eğitim hayatını bir şekilde noktalamış, yarım kalmış, özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin kendilerini hayatlarına, ailelerine, bundan sonraki yaşantılarına çok daha güçlü, çok daha donanımlı bir şekilde hazırlamak amacıyla açmış olduğumuz kurslarımıza çok ciddi bir katılım oldu. Bu kurslarda amacımız kadınlarımızı, gençlerimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak, onların niteliklerini arttırmak, onların olan becerilerinin açığa çıkmasına fırsat vermek ve bu konuda emsallerine göre, daha ileri gidenlere de ticari bir takım kapıları da açmak" dedi.

7'den 70'e her yaş kesimine, her konuda kurs açtıklarını ifade eden Vali Çakır, "Spordan sanata, resimden el işlerine kadar aklınıza gelen her konularda kurslarımız mevcut. Yeter ki bu konuda kursiyerlerimiz oluşsun. Bu anlamda hem müdürlüğümüz hem valiliğimiz sonuna kadar bu kursları destekçisiyiz. Kurslarımızda çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Neticede onların marifetlerine hep beraber de şahitlik edeceğiz, teşekkürlerimizi edeceğiz ki onlar da bir sonraki kurslarda çok daha güzel eserler ortaya çıkarsınlar" ifadelerini kullandı.

Kurslarda devamlılığa dikkat çeken Çakır, "Kurslarımıza tüm kadınlarımızı, gençlerimizi tekrar davet ediyorum. Aslında kapasitemizin, potansiyelimizin biraz altındayız. Bu anlamda devamlılığı da biraz daha arttırmamız lazım. Lütfen kadınlarımız, gençlerimiz, eşlerinizi, çocuklarınızı işe okula gönderdikten sonra her mahallede hemen hemen kurslarımız var. Size en yakın kursta işinize, yeteneğinize, merakınıza en uygun kurslardan bir tanesine kaydolarak bizim bu konudaki çalışma enerjimizi de yükseltmiş olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran ise "Muş Halk Eğitimi Merkezi olarak vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu kursları tespit edip, bu kursları düzenlemek için yıl boyunca bu hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 7'den 70'e imkanlarımızın ve fiziki yapıların elverişliliğine binaen tüm vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurunu yaşadığımızı sizlere ifade etmek istiyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak toplam bin 556 adet kurs açılmış olup, 15 bin 287'si kadın, 8 bin kişisi de erkek olmak üzere toplamda 23 bin 287 vatandaşımız bu kurslardan faydalanmıştır. Gelecek dönemde de aynı şekilde kurumlarımızla işbirliği içerisinde olup, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından minik folklorcuların gösterisi ile devam eden etkinliklerde el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Programa Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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